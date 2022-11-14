دبي: نظمت شركة "كوريا لمصايد الأسماك الزراعية وتجارة الأغذية" (مركز إيه تي)، مؤخراً، معرضاً للأعمال في دبي يضم نخبة من أبرز مورّدي منتجات الأغذية الكوريين. وقد بلغت قيمة صادرات كوريا من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية إلى دولة الإمارات 300 مليون دولار تقريباً، فيما يتوقع "مركز إيه تي" أن يتضاعف هذا الرقم إلى 600 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتضمنت قائمة الجهات العارضة في الحدث نخبة من كبار الموردين لمنتجات الجنسنغ الكورية، بما في ذلك "أورغانيك لوف كومباني" و"جيتشن جنسينغ هيرب" و"جرين كومباني" و"نونغيوب هانسامين" و"كوريان جنسنغ كوربوريشن". وعقدت هذه الشركات لقاءات مع أكثر من 100 مسؤول ضمن قطاع الرعاية الصحية المحلي لمناقشة الفوائد العشبية لنبات الجنسنغ، كتعزيز الجهاز المناعي، ودوره في تقليل معدل الإصابة بالسرطان ومخاطر كوفيد، فضلاً عن بحث إمكانية دمج منتجات الجنسنغ في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال "هيوك كيم"، رئيس "مركز إيه تي" في دبي: "تتمثل مهمتنا في دولة الإمارات بالترويج للمنتجات الزراعية الكورية وتعزيز الصادرات. حيث تشكل دبي وجهة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ونجاحنا في دبي سينعكس إيجاباً على أنشطتنا في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ولذلك، نحن حريصون على ترسيخ مكانتنا هنا وإبراز الجودة الفريدة والعالية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية الكورية أمام المستهلكين في الإمارات".

وأضاف: "يعتبر نبات الجنسنغ من المنتجات الجديدة نسبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تصديره لأول مرة إلى الدولة خلال العام الماضي فقط. غير أننا نلاحظ أن هناك اهتماماً متنامياً بالثقافة الكورية وهو ما يشجعنا على تكثيف الجهود لتعزيز صادراتنا إلى الدولة".

وتقدر قيمة صادرات كوريا من منتجات الجنسنغ إلى مختلف أنحاء العالم بـ 200 مليون دولار أمريكي. وأعلن "مركز إيه تي" عن خطط للاستثمار بكثافة في عمليات تسويق وتوزيع منتجات الجنسنغ الكورية بمختلف أنحاء المنطقة انطلاقاً من بوابة دبي. وتتوفر منتجات الجنسنغ في الوقت الراهن في 690 صيدلية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الحدث أيضاً عرضاً توضيحياً حول الجنسنغ وخصائصه قدمه د. "كوانغ تاي تشوا"، الرئيس السابق للجميعة الكورية للجنسنغ، والذي قال: "نسعى إلى تثقيف العملاء حول النتائج الإيجابية لاستهلاك الجنسنغ ورفع مستوى الوعي بين خبراء الرعاية الصحية بشأن الفوائد الهائلة التي يوفرها الجنسنغ".

ووفقاً للدكتور "تشوا"، تشتمل الفوائد الصحية العديدة للجنسنغ على مكافحة التعب، ومضادات الأكسدة، وتقوية الجهاز المناعي، وتحسين الذاكرة والدورة الدموية. كما يساعد أيضاً على تخليص الجسم من المعادن الثقيلة، وتقليل آثار الإشعاع، ومحاربة الخلايا السرطانية، وتنظيم الهرمونات.

وأضاف: "في عالم ما بعد وباء كورونا، أصبح الناس أكثر وعياً بما يأكلونه، وأكثر اهتماماً بتناول الأطعمة الصحية والنظيفة، مما أدى إلى تنامي الاهتمام حول العالم بنات الجنسنغ في الأعوام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون الجنسنغ بانتظام تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالسرطان وفيروس كوفيد 19".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "مركز إيه تي":

تُعد شركة كوريا لمصايد الأسماك الزراعية وتجارة الأغذية (مركز إيه تي) شركة حكومية بالكامل مسؤولة عن خدمات التسويق الزراعي والتجارة الدولية لكوريا في مختلف أنحاء العالم. يقدم مركز إيه تي خدمات الدعم للصناعة الزراعية الكورية من خلال أنشطة التسويق والقيام بمهام وكيل التصدير لعدد كبير من شركات معالجة المحاصيل الصغيرة والمتوسطة الحجم مع تقديم الدعم الفني للعملاء الإقليميين لاستيراد منتجاتهم الغذائية من كوريا. يشغّل "مركز إيه تي" تسعة مكاتب خارج كوريا، إضافة إلى مكتبه في دبي.

يقدم مركز إيه تي أيضًا معلومات مختلفة عن التجارة الزراعية للمصدرين المحليين والمشترين الأجانب. لدعم تطوير الأسواق الخارجية، يدير مركز إيه تي مكاتب (مركز التجارة الزراعية في الخارج) في بكين وشنغهاي وتشينغداو وتشنغدو وداليان وهونغ كونغ وجاكرتا وهانوي وهوشي منه وبانكوك ودبي وباريس ونيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وأوساكا وفلاديفوستوك.