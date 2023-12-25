أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "مكتبة" في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الموسم الثالث من المعرض الفني KPL ART HUB في مكتبة منتزه خليفة لغاية 14 يناير 2024.

ويشارك في هذا الموسم من المعرض 60 فناناً من المواهب الفنية الشابة العربية والإماراتية، على أن يتم عرض أعمال 15 فنان مختلف كل أسبوع لإتاحة المجال لعدد أكبر من الفنانين من التواصل مع الجمهور وعرض إبداعاتهم. هذا وتشمل الأعمال الفنية المعروضة مجموعة متنوعة من الإبداعات، من ضمنها، الرسم والنحت، والتصميم، والحرف اليدوية، والتصوير وغيرها، بما يوفر لزوار المعرض تنوعاً في الأعمال الفنية.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في قطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نؤمن في "مكتبة" بأهمية دعم إبداعات الشباب وتمكينهم، عبر خلق قنوات ومنصات تتيح لهم طرح محتواهم الفني والثقافي والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، بما يساهم في دعم مكانة أبوظبي مركزاً للفنون والثقافة. وشكل المعرض الفني منذ انطلاقته في عام 2021 واحة غنية للزوار ومنصة للفنانين لتقديم موهبتهم للجمهور، إذ تمكن من تحقيق زيادة في كل من عدد المشاركات والضيوف على مدار الموسمين الماضيين، مما يؤكد على أهميته ونجاحه في تقديم تجربة فنية ثقافية غنية."

ويتخلل المعرض تنظيم مجموعة من ورش العمل الأسبوعية والفعاليات الثقافية المتنوعة الرامية إلى إثراء المحتوى الفني، والمخيلة الثقافية والفنية للزوار عبر تعميق علاقتهم مع الفنون.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض قد استقطب في موسمه الأول 24 فناناً، و28 فناناً في موسه الثاني من كافة الدولة، بما يعكس تزايد اهتمام الشباب بالفنون والمحتوى الإبداعي.

سيفتح المعرض أبوابه للزوار على مدار أيام الأسبوع من الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً.

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