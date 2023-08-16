اقتصادية عجمان في يوم الاستقلال الهندي

هنّأت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان الجالية الهندية بمناسبة يوم استقلال بلادهم، الذي يصادف تاريخ 15 أغسطس من كل عام، حيث ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بعلاقات صداقة وثيقة، وتتسم بالتميز في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبهذه المناسبة قال سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام لاقتصادية عجمان: "تتميز إمارة عجمان بعلاقات اقتصادية راسخة ومتينة مع جمهورية الهند، حيث تحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة. وقد تنوعت طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الهند لتصل الى عدد كبير من القطاعات والمجالات الاستثمارية والتجارية. فقد بلغ حجم الصادرات الى الهند حوالي 54 مليون درهم في العام 2022م، مقارنة مع حوالي 49 مليون درهم عام 2021 بنسبة نمو بلغت 11%.

وبلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الفعالة لمستثمرين من الجالية الهندية 8,244 حتى النصف الاول من 2023. ونمت حركة اصدار الرخص الجديدة للجالية الهندية، بنسبة كبيرة ولافتة بلغت نحو 60% خلال العام 2022 مقارنة بعام 2021، وبنحو 10% خلال النصف الاول من عام 2023 مقارنة مع النصف الاول من العام السابق مما يعكس متانة واستدامة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ووجه الحمراني دعوة للشركات الهندية ورجال الأعمال من الجالية الهندية للاستثمار في عجمان والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الإمارة، مؤكداً الالتزام بتقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم ومساندة واستشارات لشركات الهند ومستثمريها ممن يرغبون بتأسيس أعمال لهم في عجمان التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وبجاذبيتها الاستثمارية في ظل اعتمادها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها بنى تحتية ولوجستية متطورة وبيئة أعمال محفزة.

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