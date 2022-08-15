احتفل مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بختام الدورة السادسة من برنامج "إعلامي المستقبل" للعام 2022، التي انعقدت في الفترة من 18 يوليو حتى 8 أغسطس، ودرب خلالها في مقر المركز بمبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 60 متدربا من الناشئة على مهارات إعلامية في مجالات مختلفة.

و درب برنامج "إعلامي المستقبل" 20 طالبا وطالبة من فئة الناشئة في قناة الشرقية من كلباء و15 متدربا من الناشئة في قناة الوسطى من الذيد، بهدف تمكين الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية من اكتساب مهارات إعلامية على يد إعلاميين وخبراء والاستفادة من استوديوهات القناتين في التدريب العملي.

وخلال أسابيع التدريب في مقر المركز بالشارقة والتي اعتمدت على الورش الحضورية من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، استكشف المدربون المواهب الإعلامية لدى الناشئين المتدربين الذين تراوحت أعمارهم بين الـ 10 أعوام حتى 16 عاماً، والتحقوا بورش عمل في الأقسام والتخصصات التي تتناسب مع مواهبهم.

وإلى جانب اليوم التعريفي الذي أخذ المتدربين في رحلة داخل مباني وأقسام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتعريفهم على مختلف وظائف الأقسام الفنية والهندسية بالهيئة، اشتمل جدول الورش والحلقات الإسبوعية لبرنامج إعلامي المستقبل لهذا العام على تخصصات أساسية في مجالات الإعلام التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.

وركزت الورش التدريبية على مهارات وأساسيات فن التصوير، سواء داخل الاستوديو أو أثناء التغطيات الميدانية الخارجية، وفن المونتاج وأهميته في الخروج بمادة إعلامية بصرية تخدم الجمهور وتنقل رسالة إعلامية هادفة تمتاز بالوضوح والإحاطة المهنية بالأحداث والمناسبات.

كما شملت ورش العمل تدريب الناشئين على مهارات العمل الإذاعي والإخراج التلفزيوني، إضافة إلى عدد من التطبيقات العملية في الأستوديوهات، وورش عمل في مجال الأمن و السلامة الإلكترونية.

#بياناتحكومية

- انتهى -