دبي، الإمارات العربية المتحدة: انسجاماً مع جهودها لمواكبة التوسع العمراني المطرد في دبي، اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 59,058 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام 2024، وذلك ضمن برنامج "صقور"، الذي يسهل على المقاولين والاستشاريين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى لتقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دبي في خدمة الناس وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات وتسهيل مزاولة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الفعالية والإنتاجية، والارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040."

من ناحيته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "اعتمدت الهيئة 59,058 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 1951 استشارياً ومقاولاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو 2024، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة32,072 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة17,955 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 9,031 طلباً."

ويعتبر برنامج "صقور" البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم. ويسهم البرنامج في تسريع وقت الحصول على موافقات الهيئة وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة. وسيفوز المستشارون والمقاولون ممن يحققون أفضل أداء وفق أعلى المعايير العالمية بجائزة برنامج "صقور" عن فئات المشاريع والخدمات مثل "خدمات شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية" و"خدمات شبكة الكهرباء" و"خدمات شبكة المياه".

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