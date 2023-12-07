(المنامة، البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين، أحد البنوك الإسلامية العاملة في مملكة البحرين، عن أحدث مبادراته من خلال إطلاق حملة ترويجية تتيح فترة سماح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 6 شهور كحد أقصى مع احتساب الأرباح لهذه الفترة لعملاء خدمات التمويل للأفراد. وتعد هذه المبادرة خطوة هامة تؤكد التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بتقديم الدعم لعملائه الكرام مع مزيد من المرونة المصرفية.

ومن خلال هذه المبادرة الاستثنائية، سوف يتمتع العملاء بفترة سماح لمدة 6 شهور كحد أقصى على مجموعة متنوعة من منتجات التمويل للأفراد التي يوفرها البنك، وتشمل خدمات تمويلي، والتمويل العقاري، وتمويل السكن الاجتماعي، وتمويل السيارات. ويحرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه، وضمان تحقيق التمكين المالي لهم من خلال حلول مصممة حسب متطلباتهم الخاصة. وتتيح فترة السماح للعملاء الفرصة لإدارة شؤونهم المالية بفعالية ومرونة أكبر.

وقد عبّر السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين عن سعادته بهذه المبادرة قائلا: "نحرص على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا وتزويدهم بالحلول التي ينشدونها. ولاشك أن فترة السماح لمدة 6 شهور مع احتساب الأرباح تؤكد التزامنا المستمر بتحقيق الشمولية المالية ودعم قاعدة عملائنا الأعزاء. إننا نؤمن بأن هذه المبادرة سوف تساهم في تمكين عملائنا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المالية بسهولة وثقة."

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