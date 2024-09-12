- تأتي المشاريع الجديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المجلس و"إيثر"

- المشاريع الناشئة تضم تشكيلة من منتجات التجميل المستدامة وتصاميم خزفية وأزياء إبداعية معاصرة وتراثية

- تنسجم الخطوة مع مساعي المجلس نحو تعزيز حضور المرأة الإماراتية في قطاع التجارة بالتجزئة

- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع متجر "إيثر باي كلاود سبيسز"، ستة مشاريع تجارية جديدة ومبتكرة ومستدامة تملكها رائدات أعمال إماراتيات، وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة في قطاع تجارة التجزئة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأثمرت الشراكة التي تم إبرامها بين الجانبين قبل قرابة العام، عن إطلاق 18 علامة تجارية محلية على ثلاثة مراحل، مما أتاح لرائدات الأعمال الإماراتيات منصة لدخول عالم قطاع تجارة التجزئة التنافسي وممارسة الأعمال التجارية، وتمكينهن من الوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز حضورهن في الأسواق الرئيسية المحلية في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن في متجر "إيثر" الواقع في "ياس مول" بأبوظبي.

وقالت نعمة الأغبري، مديرة التسويق والعضوية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "إن إطلاق المجموعة الثالثة من المشاريع التجارية الناشئة المملوكة لرائدات الأعمال في أبوظبي ينسجم مع التزامنا بتعزيز حضور المرأة في عالم الأعمال. ويمتلكنا شعور بالفخر لما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من إنجازات حتى الآن، واللواتي نجحن في الدخول في جميع القطاعات والأعمال المبتكرة والمستدامة، واستطعن أن يعززن قطاع التجارة بالتجزئة بأفكارهن المتجددة".

وأضافت نعمة الأغبري: "ساهمت شراكتنا مع متجر "إيثر باي كلاود سبيسز" بشكل إيجابي في دعم رائدات الأعمال الطموحات، من خلال تقديم النصائح الإرشادية لهن وتزويدهن بالموارد الأساسية اللازمة لتحقيق التميز والإبداع في قطاع الأعمال. وتُشكل المشاريع التجارية الجديدة والتي تم الكشف عنها في متجر "إيثر" دليلاً على مدى التنوع والابتكار وروح المبادرة اللامحدودة لدى رائدات الأعمال في أبوظبي. ويسعدنا أن نحتفي بإطلاق تلك المشاريع الجديدة التي تعكس دور المبدعات لدينا وإسهاماتهن الفاعلة".

من جانبها، قالت ملك سميجكالوفا، المديرة الأولى للابتكار لدى "إيثر باي كلاود سبيسز": "تُعد المشاريع التجارية الجديدة التي تم إطلاقها في متجر "إيثر" بمثابة شهادة على المستوى الإبداعي المتقدم لرائدات الأعمال في أبوظبي وعملهن الجاد وجهودهن اللافتة في هذا القطاع. ويسرنا الترحيب بزوار متجر "إيثر" للاطلاع على التشكيلة الجديدة والواسعة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة، التي تشمل الشموع المصنوعة يدوياً والأقمشة ومنتجات التجميل الطبيعية والمستدامة".

ويُواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي لعب دور محوري في تقديم الدعم والتوجيه والاستشارات للشركات التي تملكها النساء في الإمارة، بما يضمن تسهيل دخولهن واندماجهن بسلاسة في قطاع تجارة بالتجزئة، ودعم نجاحهن في قطاع الأعمال الذي يشهد تنافسية عالية، وذلك تماشياً مع مساعي المجلس الرامية إلى زيادة وعي المرأة وتشجيعها على الانخراط في مجال ريادة الأعمال، وتمكينها من التغلب على التحديات التي قد تواجهها.

وتضم مجموعة المشاريع التجارية الست الجديدة باقات متنوعة من السلع والمنتجات، التي تشمل الشموع المصنوعة يدوياً والمصممة محلياً من "ياس كاندلز"، ومنتجات التجميل الطبيعية المستدامة من "لوليتا جليم"، والأقمشة الأنيقة عالية الجودة وتصاميم العباءات من "أورا"، بالإضافة إلى المنتجات الخزفية المبتكرة التي تجمع بين الحرفية التقليدية والجماليات العصرية من "خزف". في حين، احتفى كل من المشروعين التجاريين "جذور" و"هوب جيفت" بالتراث الإماراتي والضيافة العربية من خلال طرح تشكيلة مميزة وفريدة من الهدايا والتذكارات المبتكرة التي تعكس الإرث الثقافي للدولة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة "إيثر باي كلاود سبيسز" عبر الانستغرام، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.etherbycs.com. ويقع موقع المتجر في منطقة الأزياء بالطابق الأول في مركز "ياس مول" بأبوظبي.

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