يغلق باب التقديم 5 مايو المقبل..

المنامة ـ جامعة الخليج العربي: فتحت جامعة الخليج العربي باب القبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي القادم 2022-2023م أمام طلبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة من أبناء الدول العربية الأخرى من المقيمين بدول المجلس، حتى 5 مايو المقبل، إذ طرحت ست تخصصات على مستوى الدكتوراه و 12 في الماجستير وتسعة على مستوى دبلوم الدراسات العليا.

وقال نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشئون الإدارية عميد شئون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل أن شروط القبول تنص على ألا يقل المعدل العام للطالب في البكالوريوس عن (جيد جداً) في حالة التقدم لبرامج الماجستير أو الدكتوراه، وألا يقل عن (جيد) في حال التقدم لبرامج دبلوم الدراسات العليا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وأية امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحددها البرنامج الاكاديمي وتقرها الجامعة.

هذا، وتتمثل قائمة التخصصات المطروحة في الدراسات التقنية: دكتوراه في الفلسفة في إدارة الابتكار، والدكتوراه في الفلسفة في علوم البيئة والموارد الطبيعية في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية وإدارة الموارد المائية، ودكتوراه في الفلسفة في التقنية الحيوية تخصصات: التقنية الحيوية الصحية والبيئة، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم في علوم الحياة تخصصات: التقنية الحيوية الصحية والزراعية والبيئية ودبلوم وماجستير العلوم في علوم إدارة الابتكار والتقنية تخصصات الهندسة ونظم المعلومات والأعمال، ودبلوم وماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة تخصصات: البيئة والموارد الطبيعية، تقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة، إدارة الموارد المائية، الإدارة البيئية، الهيدروجيولوجيا، وماجستير العلوم في حوسبة الجيل القادم تخصصات: الذكاء الاصطناعي في الطب والرعاية الصحية، الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني، تقنيات الكمومية – الكوانتم.

وفي الدراسات التربوية فُتحَ باب القبول في برنامج دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين، ودبلوم الدراسات العليا والماجستير في تربية الموهوبين، دبلوم الدراسات العليا والماجستير في صعوبات التعلم والإعاقات النمائية، تخصصات: صعوبات التعلم، الإعاقة الذهنية، التوحد.

وفي مجال الدراسات الطبية والصحية فتح القبول في برنامج دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي تخصصات: الوراثة الخلوية، الوراثة البيوكيميائية، علم المناعة، الوراثة الطبية، طب النانو، وبرنامج الدكتوراه الاكلينيكي في طب العائلة، ودبلوم الدراسات العليا والماجستير في طب المختبرات تخصصات: علم الأمراض، الأحياء الدقيقة والمناعة، علم أمراض الدم، الكيمياء الإكلينيكية.

يضاف إلى ذلك، دبلوم الدراسات العليا والماجستير في الطب الشخصي وكذلك في الطب التجديدي تخصصات: الخلايا الجذعية، صحة مكافحة الشيخوخة ودبلوم الدراسات العليا في البحوث السريرية، وماجستير العلوم في الطب الجزيئي تخصصات: طب النانو، علم الوراثة الجزيئية، علم المناعة الجزيئية، والماجستير الإكلينيكي في طب العائلة.

هذا، وفتح المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال باب القبول في ماجستير في إدارة الأعمال "MBA" في تخصصات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة المرافق، وإدارة أعمال الطيران.

يشار إلى أن المقابلات الشخصية ستعقد للطلبة بالجامعة في المواعيد التي سيعلن عنها لاحقاً، وللحصول على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع جامعة الخليج العربي على شبكة الانترنتwww.agu.edu.bh

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