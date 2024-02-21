- لوتاه: نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051

- 8 مجموعات أعمال متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات تم تأسيسها في العام 2023 بهدف توحيد صوتها وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المحفزة لنمو القطاع

دبي _ كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2023 لوحده، بلغ 6,478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال العام 2022.

وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية العام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.7% في العدد الإجمالي لشركات الأغذية والمشروبات المسجلة بعضوية الغرفة.

ولفت مدير عام غرف دبي إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات، والمنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في العام 2023 لوحده، بهدف توحيد صوتها، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المحفزة لنمو قطاع الأغذية والمشروبات.

وأضاف لوتاه قائلاً: "نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ونحرص من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي".

وتعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي مجموعات الأعمال التالية: مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، ومجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، ومجموعة عمل المطاعم، ومجموعة عمل مياه الشرب المعبأة، ومجموعة عمل الصناعات الزراعية، ومجموعة عمل الشوكولاته والحلويات، ومجموعة عمل تجار الهوريكا، ومجموعة عمل اللحوم والدواجن، ومجموعة عمل المخابز، ومجموعة عمل الأغذية العضوية، ومجموعة عمل القهوة.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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محمد مزاحم

العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي

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