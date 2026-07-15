الشارقة، استقبل سوق الجبيل بالذيد نحو 590 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلًا ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسواق الحيوية في المنطقة الوسطى، وداعمًا للحركة التجارية وتوفير المنتجات الغذائية الطازجة بما يعزز الأمن الغذائي ويلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها

وقال طلال محمد، مدير إدارة - أسواق المنطقة الوسطى: "يعكس الإقبال المتواصل على سوق الجبيل بالذيد الثقة التي يحظى بها لدى سكان المنطقة الوسطى وزوارها، ويؤكد نجاح جهودنا في توفير بيئة تسوق متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم عبر بيئة منظمة وعصرية

وأضاف: "نواصل العمل على تطوير الخدمات والمرافق بما يواكب احتياجات الزوار، ويعزز كفاءة العمليات داخل السوق، انطلاقاً من حرصنا على تقديم تجربة تسوق متكاملة تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تعزيز مكانة سوق الجبيل الذيد كوجهة رئيسية للتسوق في المنطقة الوسطى.".

ويأتي هذا الأداء في إطار جهود سوق الجبيل الذيد المستمرة لتعزيز جودة الخدمات، وتوفير بيئة تسوق حديثة تلبي تطلعات المتسوقين، إلى جانب الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الوسطى، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في تطوير الأسواق الحديثة ودعم استدامة القطاع التجاري.

ويواصل السوق أداءه كمنصة متكاملة تجمع بين جودة المنتجات وتنوعها، مع اهتمام الخاص بدعم المنتجات الزراعية المحلية، من خلال توفير منافذ تسويقية تسهم في وصول المنتجات الطازجة من مزارع المنطقة الوسطى إلى المستهلكين، إلى جانب توفير أقسام متخصصة للأسماك واللحوم والخضروات والفواكه وفق أعلى معايير الجودة.

ويعد سوق الجبيل بالذيد أحد الأسواق التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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