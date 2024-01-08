أفاد علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد في الناتج المحلي لإمارة عجمان خلال العام 2023 وصلت إلى أكثر من 30%، بحيث ساهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12.1% كما ساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 18.8%، وأفاد أن اجمالي عدد الأعضاء من المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء وصل إلى 5218 عضواً وعدد الأعضاء في قطاع الأنشطة العقارية وصل إلى 678 عضواً خلال العام 2023.

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على دعم القطاع العقاري في الإمارة باعتباره من أكثر القطاعات الاستثمارية الجاذبة في عجمان، مشيداً بتنوع المقومات الداعمة لتنمية القطاع العقاري في عجمان ومنها "البنية التحتية المتكاملة، الموقع الجغرافي، تنوع قنوات التمويل، الخدمات الحكومية المبتكرة، المشاريع العقارية النوعية مع وجود مجموعة من المطورين العقارين المميزين.

وأفاد أن مشاركة غرفة عجمان في معرض الراسخون العقاري على مدار يومي 7و8 يناير 2024 في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان، يعكس الجهود المبذولة في تنمية القطاع العقاري ويسلط الضوء على مزايا المشاريع العقارية في الإمارة.

كما أوضح علي الكيتوب، ان المعرض يوفر فرصة لتسويق المشاريع العقارية في عجمان ويفتح فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال العقارات وسبل تطوير القطاع باعتباره أحدا اهم أدوات جذب الاستثمارات المباشرة في عجمان، ويوفر منصة لزواره لاستكشاف ومتابعة آخر التطورات في سوق العقارات على مستوى الطلب والعرض أو التقنيات والابتكارات في مجال البناء والتصميم.

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