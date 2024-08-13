دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تدشين الهيئة 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2024. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 420,350 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأكد معالي الطاير مواصلة الهيئة جهودها الدؤوبة لمواكبة الزخم التنموي في إمارة دبي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي، وتوفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، نلتزم بتعزيز توسعة البنية التحتية للكهرباء في دبي وترسيخ إنجازاتنا العالمية. وحققت الهيئة في عام 2023 إنجازاً عالمياً بتسجيلها أقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وأدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك."

من جانبه، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 72 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 44,472 محطة. وتواصل الهيئة مساعيها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

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