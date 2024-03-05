منطقة الشرق الأوسط (باستثناء الأسواق الخليجية) تستحوذ على 21.8% من إجمالي الصادرات وبقيمة وصلت إلى 62 مليار درهم

آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.5% وبقيمة وصلت إلى حوالي 27 مليار درهم

لوتاه: نركز من خلال شبكة مكاتبنا التمثيلية الخارجية الـ 31 على تنمية تجارة دبي الخارجية وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)

لوتاه: افتتاح 16 مكتباً تمثيلياً خارجياً لنا في العام 2023 لوحده يعزز من جهودنا في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطوير شبكة علاقاتنا وتنويع أسواق صادراتنا وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال في دبي

لوتاه: تنوع وجهات وأسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة رغم التحديات العالمية يعكس في واقع الأمر التنافسية التي يتمتع بها تجار دبي ومرونتهم العالية

دبي _ كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال العام 2023، باستحواذها على 55.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 158.1 مليار درهم، مما يعكس أهمية السوق الخليجية في تجارة أعضاء الغرفة.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 21.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 62 مليار درهم.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلا إلى حوالي 27 مليار درهم.

واحتلت أسواق القارة الأفريقية المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في العام 2023، باستحواذها على 7.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 22.4 مليار درهم.

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 3.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 10.1 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 1.4%، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت 3.9 مليار درهم.

واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في العام 2023، وبقيمة بلغت ما يقارب المليار درهم فقط.

وأشار سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن ما يميز تجار دبي هو قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية في المنظومة التجارية الدولية، معتبراً أن تنوع وجهات وأسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في العام 2023 رغم التحديات العالمية، وتحقيق نمو في إجمالي قيمة صادرات وإعادة الصادرات بلغ 4.3% يعكس في واقع الأمر التنافسية التي يتمتع بها تجار دبي ومرونتهم العالية.

وأضاف لوتاه قائلاً: "نركز من خلال شبكة مكاتبنا التمثيلية الخارجية الـ 31 على تنمية تجارة دبي الخارجية وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نتطلع للارتقاء بصادرات الأعضاء في المناطق والأسواق التي ما زالت صادرات الأعضاء فيها منخفضة مثل أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويأتي افتتاح 16 مكتباً تمثيلياً خارجياً لنا في العام 2023 لوحده ليعزز من جهودنا في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتطوير شبكة علاقاتنا وتنويع أسواق صادراتنا، وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال في دبي".

يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في العام 2023 قد بلغت 284.5 مليار درهم.

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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