بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 5.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 1190 مبايعة بقيمة 3.02 مليار درهم، منها 186 مبايعة للأراضي بقيمة 594.72 مليون درهم و1004 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.43 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانيه. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 105 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة هور العنز. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.06 مليار درهم منها 34 رهونات أراضي بقيمة 257.12 مليون درهم و310 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 564 مليون درهم وأخري في منطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 479.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 322 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 37 مليون درهم.

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