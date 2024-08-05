منطقة الشرق الأوسط (باستثناء الأسواق الخليجية) تستحوذ على 23.9% من إجمالي الصادرات وبقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم

أفريقيا في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.9% وبقيمة 14.5 مليار درهم

آسيا والمحيط الهادئ رابعاً بـحصة 9.2% وبقيمة 13.4 مليار درهم

دبي _ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استحوذت على 53.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 78.6 مليار درهم، مما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، باستحواذها على 23.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم.

وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 14.5 مليار درهم.

وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة مستحوذةً على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 13.4 مليار درهم.

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 1.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.8 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 946 مليون درهم.

واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.6% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 839 مليون درهم.

يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 145.9 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة 372,720 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي.

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