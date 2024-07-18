أعلن مشروع المعرفة، ثمرة الشراكة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبموجب هذه الشراكة يُتيح المشروع الفرصة لأعضاء مجتمع تعلُّم ريادة الأعمال التابع للبنك الحصول على تراخيص "مهارات المستقبل للجميع" (FutureSkills4All)، ما يُسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية ويُعزز فرصهم في التوظيف ويُحسِّن أداءهم الوظيفي.

وبموجب هذه الشراكة، التي أبرمت خلال جلسة افتراضية عُقدت مؤخراً، يحصل نحو 500 فرد من مجتمعات ريادة الأعمال التابعة للبنك على فرص تدريبية مهنية ضمن مبادرة "مهارات المستقبل للجميع".

وأعرب سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن ثقته بأن يسهم هذا التعاون في تطوير المهارات المهنية والشخصية للفئات الراغبة في تعلم مهارات ريادة الأعمال لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقال سعادته: "تحرص المؤسَّسة باستمرار على إتاحة الفرص المعرفية والتعليمية أمام الكوادر العاملة في مختلف القطاعات والمؤسَّسات للإسهام في رفع الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية من جانب، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين المنظَّمات المختلفة من جانب آخر. ولا شكَّ في أن هذا النوع من الشراكات من شأنه دعم قطاع ريادة الأعمال، وإرساء دعائم بيئة أعمال مبتكرة ومستدامة تُتيح فرصاً حقيقية للنمو والازدهار للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وبدوره، قال الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يسرُّنا أن نكون جزءاً من هذا الشراكة المثمرة التي ستنعكس إيجابياً على العنصر البشري في المجتمعات التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ونؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُقدِّم فوائد ومزايا متنوِّعة للمشاركين، فالدورات التي سيحصل عليها المستفيدون ستمكِّنهم من الحصول على أحدث وأهم المهارات المستقبلية التي ستساعدهم على بلورة تصوراتهم وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع ملموسة تسهم في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية".

ومن جانبها، قالت الدكتورة سمر فرح، مستشارة أولى لتطوير المهارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "كورسيرا": "تسعى منصة "كورسيرا" من خلال هذا التعاون إلى تزويد المتعلمين بكافة الوسائل المعرفية العصرية، والمساهمة في دعم تنمية المهارات في مجالات القيادة وريادة الأعمال في المنطقة، ونأمل أن يحقق المتعلمون أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرة المعرفية الرائدة لبناء مهارت جديدة تمكنهم من تعزيز آفاق مسيرتهم المهنية ومواكبة التغيرات المستقبلية".

وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال لقاء افتراضي ضمَّ ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنصة "كورسيرا"، بمشاركة رواد أعمال وموظفين لدى شركاء وجمعيات تابعة للبنك، حيث جرى تعريف المشاركين بمبادرة "مهارات المستقبل للجميع" وإرشادهم حول آلية الوصول إلى البرامج التعليمية التي تتضمنها، وتشجيعهم على التقدم إليها.

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