"مصدر" تلتزم بتطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط مع خطط لمشاريع إضافية بقدرة 4 جيجاواط

محطة "زارافشان" جزء من خطة أوزبكستان الطموحة لتوفير 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، طشقند، أوزبكستان: دشّن فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، محطة "زارافشان" لطاقة الرياح التي طورتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بقدرة 500 ميجاواط والتي تعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.

حضر مراسم التدشين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الأوزبكية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية تعزز التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة، يأتي تدشين محطة ’زارافشان‘ ضمن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان ومساعينا المشتركة لتسريع تعزيز مصادر الطاقة المتجددة. وتعد أوزبكستان وجهة جاذبة للاستثمارات ومركزاً مهماً للطاقة النظيفة في المنطقة، ونحن مستمرون في تعاوننا وجهودنا المشتركة لدعم تحقيق هدف ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030".

وتلتزم شركة "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، باستثمار ملياري دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان بقدرة إجمالية تتجاوز 2 جيجاواط، مع خطط لتطوير مشاريع بقدرة 4 جيجاواط ما زالت في مراحل التطوير الأولية.

وتتطلع أوزبكستان إلى إنتاج 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، في حين تعمل "مصدر" على تطوير بعض من أهم مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى آسيا الوسطى في أوزبكستان، وتشمل أكبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المنطقة، وأول مشروع لبطاريات تخزين الطاقة.

من جهته، قال معالي سهيل محمد فرج المزروعي: "تتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة في الرؤى والتطلعات لتحقيق تنمية مستدامة تشكل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية فيها، ويعكس تدشين محطة زارافشان أهمية الشراكة بين البلدين والرامية لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان".

وثمّن معاليه جهود جمهورية أوزبكستان في مجال العمل المناخي، لا سيما في ضوء سعينا المشترك نحو مرحلة جديدة نحقق فيها التنمية والازدهار وفق أسس مستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "استطاعت أوزبكستان أن ترسخ مكانتها محطةً مهمةً على مسار طريق الحرير التاريخي الذي يربط بين الشرق والغرب، ومركزاً رائداً على مستوى المنطقة يستقطب الاستثمارات لتطوير مشاريع بارزة في مجال الطاقة المتجددة. ويعكس تدشين محطة زارافشان، إحدى أكبر محطات طاقة الرياح قيد التشغيل في منطقة آسيا الوسطى، رؤية وطموحات أوزبكستان، والتزام ’مصدر‘ بدعم تحقيق أهداف أوزبكستان للطاقة النظيفة من خلال تطوير مشاريع طاقة متجددة توفر الكهرباء للمنازل والشركات بما يدعم التنمية المستدامة بالتوازي مع الحد من الانبعاثات الكربونية".

وكانت "مصدر" قد أعلنت خلال COP29 عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة الأوزبكية لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك بأوزبكستان. وستوفر المحطة الجديدة 1,000 فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء و60 فرصة عمل أثناء مرحلة التشغيل. وستسهم المحطة عند اكتمالها في تزويد 300 ألف منزل بالطاقة النظيفة. وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإنشاء ثلاث محطات لطاقة الرياح في أوزبكستان.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجاليْ الاستدامة والعمل المناخي. وتطور "مصدر" مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن "مصدر":

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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