خلال حفل ختامي شهد الإعلان عن الفائز بسيارة نيسان بترول 2023

أكثر من 100 فائز على مدار شهرين بجوائز وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 3 ملايين درهم

فعاليات ترفيهية وعروض ترويجية حظيت بإقبال الآلاف من جمهور المتسوقين

الشارقة، أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس الأحد الستار على فعاليات النسخة العشرين من عروض "صيف الشارقة 2023"، وسط أجواء احتفالية أقيمت في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، شهدت الإعلان عن نتائج السحب الكبير، حيث ابتسم الحظ لفائز بسيارة نيسان بترول 2023، فضلاً عن عشرين فائزاً بقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم إلى جانب 5 تذاكر سفر سياحية.

500 مليون درهم قيمة المبيعات

وسجلت "عروض صيف الشارقة" التي نظمتها غرفة الشارقة على مدار أكثر من شهرين تحت شعار "يا هلا بصيفنا في الشارقة"، نجاحاً باهراً انعكس في تحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى، حيث تجاوز إجمالي العوائد والمبيعات المحققة أكثر من 500 مليون درهم، في حين بلغ عدد الفائزين بباقي الجوائز التي رصدتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومراكز التسوق المشاركة بالحدث أكثر من 100 فائز على مدار شهرين بجوائز وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 3 ملايين درهم.

إقبال الآلاف من الجمهور

كما حظيت فعاليات العروض بإقبال الآلاف من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلا عن الخصومات التي منحتهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة.

وجهة سياحية متميزة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية النتائج التي حققتها الدورة العشرين من عروض صيف الشارقة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعا التجزئة والسياحة، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته العروض عزز من مكانتها كأحد أهم الأحداث التسويقية والترفيهية على مستوى الدولة والمنطقة، ورسخ من أهميتها كأبرز الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم إمارة الشارقة السنوي لقطاع التجزئة والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الطموحة للشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية كوجهة مميزة للسياحة والتسوق وممارسة الأعمال، متوجهاً بالشكر لكافة شركاء غرفة الشارقة في هذا الحدث لاسيما مراكز التسوق على تعاونهم وما قدموه من أنشطة وفعاليات وعروض ترويجية ساهمت في تعزيز نجاحات العروض.

تنشيط الحركة التسويقية

من جهته أشار إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، إلى أن عروض "صيف الشارقة" أصبحت من أهم عناصر الترويج السياحي للإمارة وتلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة التسويقية من خلال التشجيع على الابتكار والإبداع عبر الوسائل الترويجية التي تطلقها مراكز التسوق وإيجاد أفكار جاذبة تسهم في زيادة المبيعات، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بمواصلة العمل على تطوير المزيد من الفعاليات التي تسهم في تعزيز وتنشيط الحركة الاقتصادية وذلك في إطار دورها الأساسي وبصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة بتقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص ورعاية مصالح الشركات بمختلف أحجامها من خلال إقامة الفعاليات التي تعزز أنشطتهم وترتقي بأعمالهم.

موسم حافل

من جانبه أكد جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن نجاح عروض "صيف الشارقة" وما حظيت به دورة العام الحالي من استقطاب كبير للمراكز والجهات المشاركة فضلا عن الزوار والسياح والمتسوقين، إنما يؤكد على المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة باعتبارها واحدة من أهم المحطات الرئيسية بالمنطقة ووجهة سياحية للعائلات من مختلف أنحاء العالم، لاسيما في ظل ما شهده الحدث من أجواء احتفالية وما قدمه من موسم حافل بالفعاليات الترفيهية والعروض التسويقية الاستثنائية، مشيراً إلى أن الأرقام والتقارير الواردة من اللجان المشرفة على عروض "صيف الشارقة" سجلت انطباعاً ايجابياً من قبل مركز التسوق والمحالات التجارية المشاركة بالعروض وخاصة في ظل معدلات المبيعات الكبيرة التي شهدتها حركة بيع التجزئة في الأسواق المحلية بالإمارة خلال فترة العروض والتي تؤكد على مدى النجاح الذي حققته العروض.

نجاح عروض العودة للمدارس

وشهدت عروض "صيف الشارقة" مجموعة واسعة من الحملات التسويقية من أبرزها «عروض العودة للمدارس»، التي نظمتها غرفة الشارقة خلال الفترة من 22 أغسطس الماضي ولغاية 3 سبتمبر الجاري، ونجحت في استقطاب عدد كبير من المتسوقين الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات الكبرى والعروض القيّمة التي قدمتها مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية في كافة مدن إمارة الشارقة، على مجموعة واسعة من أفضل المستلزمات المدرسية والتعليمية والتي شملت الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وغيرها العديد من المنتجات.

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