خلال فعاليات معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 في نوفمبر المقبل

منظمة الصحة العالمية: إمكانية الوصول للتكنولوجيا المساعدة متاحة لواحد فقط من كل عشرة أشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشهد دبي على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل العرض الأوسع والأكثر إثارة للإعجاب لمنتجات التكنولوجيا المساعدة المبتكرة وخدمات إعادة التأهيل والاتصال والتواصل الرقمي، من خلال معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 في دورته الرابعة التي سوف تركز على ضمان الوصول إلى المنتجات والخدمات لتعزيز قدرات الأشخاص من أصحاب الهمم.

وسوف يتحول المعرض الذي يعتبر الاضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية، إلى أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.

ويمثل المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 15 – 17 نوفمبر المقبل، الحل الأمثل للوفاء بتطلعات وتوقعات أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم يقيمون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويندرج هذا المعرض الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، ضمن إطار الجهود المتميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل الامارات للخمسين عاماً القادمة.

وكان سمو الشيخ احمد بن سعيد راعي المعرض، قد اكد قائلا:" ان دولة الامارات تمضي قدماً على طريق بناء مجتمع دامج لإصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتها الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وانماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في الامارات، ومن هنا

فإن المعرض سوف يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام من خلال جلب أحدث التقنيات والخدمات والمبادرات من جميع أنحاء العالم، التي يمكن للقطاعين العام والخاص لدينا اعتمادها لتعزيز حياة أصحاب الهمم وإنشاء منصة مشتركة لنا للالتقاء والتعاون مع نظرائنا الدوليين من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم".

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، ان يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة الى 250 عارضا من 50 دولة وان يستقطب اكثر من 10 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم.

ويقام على هامش المعرض) قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم( في دورتها الثالثة بالإضافة الى العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة، وغيرها.

وقال غسان سليمان امهز المنسق العام للمعرض:" "تجعل التكنولوجيا العالم أكثر سهولة وتساهم في إزالة الكثير من العوائق من امام أصحاب الهمم، ومن هنا يرسخ المعرض حضوره كمنصة عالمية لأفضل التقنيات التي يحتاجها أكثر من مليار نسمة - 50 مليونا منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط - في منازلهم ومواقع عملهم واثناء تلقيهم الرعاية الصحية في مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات وايضا اثناء تنقلهم بين المطارات والناقلات ووسائط النقل المتنوعة والفنادق والمقاصد السياحية. هذا عدا عن الأهمية المطلقة التي تمثلها وسائل الاتصال والتواصل والتطبيقات المختلفة وتقنية المعلومات والروبوتات لتحسين مستويات العيش والعمل بالنسبة لهم".

وأضاف " نعمل لكي يعكس هذا المعرض الاهتمام الاستثنائي الذي تبذله دولة الامارات وبقية دول المنطقة لتوفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا، وتمكينهم من العيش باستقلالية والعمل على استقطاب ارقى التقنيات التي تلعب دورا حاسما في جعل حياتهم افضل ".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة متاحة لشخص واحد فقط من كل عشرة أشخاص بحاجة لها، بسبب التكاليف المرتفعة، ونقص الوعي أو عدم التوافر، ونقص الموظفين المدربين، والسياسات غير الفعالة، في حين تمثل التكنولوجيا المساعدة مصطلحاً شاملاً ينطبق على النظم والخدمات المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات المساعدة.

وتعمل المنتجات المساعدة على المحافظة على أو تعزيز أداء الفرد واستقلاليته ما يعزز بالتالي من رفاهيته، حيث يتضمن نطاق هذه المنتجات المساعدة منتجات مثل أجهزة السمع والكراسي المتحركة ومساعدات الاتصال والنظارات والأطراف الاصطناعية والمنتجات المساعدة مثل تناول الحبوب وتحسين الذاكرة. علما أكثر من مليار شخص في العالم، يحتاجون إلى واحد أو أكثر، من هذه المنتجات المساعدة.

#بياناتحكومية

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غسان أمهز

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