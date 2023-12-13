دبي : وجه سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في زيارة مسائية تفقد خلالها سير العمل الجمركي في مركز جمارك حتا، بضرورة تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ حيث يعد نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أو الشحن البري، ويقوم بدور رئيسي في رفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء.

وبلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 50,843 شاحنة محملة بالبضائع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ونظراً للزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي في أعداد الزوار والسياح هذا العام ارتفع عدد المركبات التي تعامل معها المركز إلى 655,021 مركبة بالإضافة إلى 1,833 حافلة ركاب لنفس الفترة.

وأكد سعادة المدير العام خلال الزيارة بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لضباط التفتيش، وأجهزة الفحص الذكية المساندة، والعمل على تطوير هذه القدرات التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش وتسرع من الإجراءات الجمركية ، وكذلك فتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين في فترات الذروة خاصة أن العديد من السياح يزورون دبي خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة ومنها مهرجان دبي للتسوق، منوهاً سعادته بأهمية الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال والتي مكنتها من الاستجابة بكفاءة عالية للزيادة المطردة في أعداد الشاحنات و المركبات وجعلت من مركز حتا الحدودي وجهة حضارية لمدينة دبي في إنجاز خدمات المتعاملين وتسريع تخليص معاملاتهم وتحقيق سعادتهم .

ومن جانبه قال حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية أن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز انتعاش القطاع السياحي، من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية، وذلك يتم بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها براً عبر المركز الخضراوات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والاسمنت.

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