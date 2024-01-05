الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن تخصيصها مجموعة من الحملات الترويجية خلال شهر يناير2024 لتخفيض أسعار 1300 سلعة غذائية وغير غذائية، إذ بدأت بحملة التخفيضات منذ بداية الشهر الجاري وتستمر لنهايته، وذلك احتفالاً بالعام الجديد، حيث تصل نسب الخصومات على السلع المختارة إلى 50%، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وتابعت بأن حملات بداية العام الحالي ستكون متاحة في جميع الفروع التي تتبع للتعاونية بالإضافة إلى الموقع والمتجر الذكي لتعاونية الاتحاد، مشيرة إلى أنه سيتم الترويج للسلع المختارة التي يشملها التخفيضات بمجلاتها التي تصدرها بشكل دوري وتعميمها عن طريق الوسائل الإعلانية والإعلامية التابعة للتعاونية حتى يستفيد منها جميع أفراد المجتمع.

وأضافت بأن التركيز على حملات شهر يناير الجاري سيكون على المنتجات الغذائية وغير غذائية والخضروات واللحوم والأطعمة العالمية والمبيعات بالجملة الأكثر استهلاكاً، ومنتجات فصل الشتاء وغيرها من الأصناف الأخرى، لافتة إلى أنها تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة لإسعاد المستهلكين، وبهدف توفير لهم العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات.

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