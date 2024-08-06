الرياض، المملكة العربية السعودية، يقيم الصندوق السعودي للتنمية احتفالًا في مدينة الرياض، يوم 1 من سبتمبر المقبل تحت شعار "50 عامًا من التأثير العالمي"، تجسيدًا لخمسة عقود من النشاط الإنمائي الهادف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم على مستوى العالم.

ويُعد الصندوق السعودي للتنمية ذراع المملكة العربية السعودية في التنمية الدولية، إذ دعم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974 تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة في كل من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى شرق أوروبا، كما يمتد نشاط الصندوق ليشمل المجتمعات الأقل نموًا والأشد فقرًا حول العالم، من خلال التعاون والتضامن الدوليين، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه مسيرة التنمية.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد: "على مدى 50 عامًا، عمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع المجتمعات النامية، والشركاء لدعم النمو في مسيرة التنمية الدولية، وقد لامست مشروعاتنا وبرامجنا الإنمائية مختلف القطاعات الحيوية، لتمكين المجتمعات من خلال دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة والنقل والاتصالات والصناعة والتعدين وغيرها، وفي ضوء ذلك نؤكد التزامنا بتعزيز التعاون التنموي والتضامن على المستوى الدولي، نحو بناء الأطر الشاملة للتنمية الاجتماعية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي في البلدان النامية حول العالم."

الجدير بالذكر أنه سيستضيف الحفل مجموعة من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول، فضلًا عن شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والخبراء الدوليين وغيرهم، للمشاركة في الاحتفال بإرث الصندوق السعودي للتنمية، دعمًا لمواصلة البناء لمستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

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