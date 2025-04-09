تستهدف الحزمة تدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030 ​

ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول العام ​ 3 مسارات تشمل تدريب الإداريين والتنفيذيين، والتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي العامة، وتدريب المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي

المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق الحزمة الأولى من نوعها لتدريب البحرينيين على مهارات الذكاء الاصطناعي بتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة، حيث تستهدف الحزمة تدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030. تأتي هذه المبادرة تأكيداً لأهمية الاستثمار في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية ومدها بالفرص اللازمة لتحقيق النجاح، وبالأخص في المجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال طرح مختلف البرامج والمبادرات التي تهدف لصقل وبناء المهارات وتعزيز التنافسية لدى الكوادر الوطنية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ومن خلال هذه الحزمة، سيتم تقديم التدريب ضمن 3 مسارات رئيسية، الأول يستهدف تدريب الإداريين والتنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة القادة التنفيذيين على تطوير الفكر القيادي الإستراتيجي حول الذكاء الاصطناعي وتمكنيهم من تبنيه وتطبيقه بفاعلية في مؤسساتهم، والثاني يستهدف التدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي العامة بهدف بتزويد البحرينيين بالمعرفة اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام العمل وتحليل البيانات وتعزيز الإنتاجية، فيما يستهدف المسار الثالث المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تدريبهم على كيفية بناء أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الحزمة تماشياً مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

سيتم تقديم هذه الحزمة بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية الرائدة المحلية والعالمية في هذا المجال بهدف ضمان مستويات عالية من الجودة للكوادر الوطنية. ويمكن للمؤسسات الراغبة بتسجيل اهتمامها بهذه البرامج من خلال موقع تمكين الإلكتروني: https://www.tamkeen.bh/programs/ai-training/

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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