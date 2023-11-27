اختتم صندوق العمل “تمكين” النسخة السادسة من احتفاء مملكة البحرين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال وذلك في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2023 بحضور أكثر من 50 متحدثاً في 35 فعالية تطرقت الى مواضيع اقتصادية وأنشطة تعريفية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأقيمت فعاليات هذا الأسبوع بالشراكة بين “تمكين” والشبكة العالمية لريادة الأعمال - البحرين والتي تضمنت العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية لمعالجة التحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال. كما شارك في تقديم الفعاليات عدد من رواد الأعمال والمؤثرين والخبراء والاقتصاديين الذين أثروها بخبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم والتي تطرقت إلى كيفية إنشاء المشاريع التجارية الناجحة، وفرص التوسع الإقليمي والعالمي للمشاريع القائمة، فضلاً عن ورش العمل التطويرية للأفراد المهتمين بالريادة.

واستهلت أولى الفعاليات بعنوان "قمة مستثمري رواد الأعمال" بالتعاون مع “تنمو" والتي هدفت إلى جذب المستثمرين الملائكة والشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مملكة البحرين لبحث فرص الاستثمار والتوسع. وتناولت الفعاليات الأخرى عدداُ من المواضيع الشيقة مثل كيفية التصدير للأسواق المجاورة، وجلسة ودية حول التحديات والفرص في سوق العمل مع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى فعاليات أخرى متعلقة بالابتكار وتعزيز الانخراط في القطاعات الإبداعية. كما تضمنت نسخة هذه السنة فعالية خاصة للمرأة البحرينية وريادة الأعمال أقيمت بمركز ريادات وتضمنت عدداً من رائدات الأعمال البحرينيات ممن ناقشوا أبرز الفرص والتحديات التي تخللت مسيرة أعمالهن في قطاع العمل الحر.

وبهذه المناسبة أعرب السيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل "تمكين" ومدير فرع الشبكة العالمية لريادة الأعمال في مملكة البحرين عن أهمية هذه الفعالية العالمية قائلاً: "يأتي احتفاء تمكين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال للمرة السادسة على التوالي تماشيًا مع توجهات المملكة في دعم البيئة الريادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لما تمتلكه الكفاءات المحلية من قدرة وأفكار ريادية للخوض في مجال ريادة الأعمال وإثراء المشهد الاقتصادي في المملكة. " وأضاف:" نحرص في كل عام على تنويع وشمولية المواضيع المطروحة بما يتناسب مع واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة وذلك من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات رواد الأعمال المختصين والبارزين في مختلف المجالات الاقتصادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة الريادية العالمية عبر المشاركة في الفعاليات الدولية المعنية بريادة الأعمال. حيث لاقت هذه الفعاليات استحسان كبير من قبل رواد الأعمال والأفراد الذين وجدوا الفرصة في الاستفادة من تجارب وخبرات رواد الأعمال المختصين والبارزين، إلى جانب تنوع وشمولية المواضيع المطروحة والذي بدورة يسهم في إثراء منظومة ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي المستدام."

يذكر أن تمكين تحتفي بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال كل عام وذلك من خلال تسليط الضوء على تتميز به المنظومة الريادية في مملكة البحرين، وبما يسهم في إثراء المشهد الريادي وتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.

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