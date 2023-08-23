توسع نطاق القطاعات المقدم لها خدمات صانع السوق

الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن توسيع محفظته كصانع سوق لتشمل ثلاث شركات جديدة من مختلف قطاعات بورصة الكويت بما في ذلك قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والقطاع المالي، وهي شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة الساحل للاستثمار والتنمية، وشركة الاتصالات الكويتية (stc). ووصل إجمالي الشركات التي يعمل المركز المالي كصانع سوق عليها إلى 15 شركة مسجلة، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 50% منذ الربع الرابع من عام 2022. وسيعمل "المركز" على زيادة قيمة التداول لأسهم الشركات الجديدة وتعزيز مستويات السيولة لديها، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على نمو واستقرار أسهم الشركات في السوق الكويتي.

وتعتبر خدمة صانع السوق أداة من أدوات عدة يوفرها "المركز" في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك إدارة الاستثمار في الصناديق والمحافظ، وذلك بهدف تزويد العملاء بأفضل الفرص التي تساهم في بناء وتنمية الثروات المستدامة. وتهدف خدمات صانع السوق بشكل خاص إلى خلق توازنٍ بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين لبيع وشراء أسهم الشركات بأسعار مناسبة. ويمكن أن تؤثر خدمات صانع السوق إيجابياً على تكاليف اقتراض الشركات، وقيمة أسهمها، وقدرتها على التداول بأسعارٍ عادلة. كما تساهم خدمات صانع السوق في تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية في السوق، من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في السوق الكويتي.

وقال السيد عزام بسام العتيبي، مدير وصانع سوق في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "يلعب "المركز" دوراً هاماً في تعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين والمساهمة في تطوير سوق مالية متقدمة في الكويت، وذلك من خلال خدماته كصانع سوق للعديد من الشركات المدرجة والرائدة. ويعد "المركز" من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق في الكويت. كما نتمتع بفريقٌ من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، حيث يقومون باستخدام أفضل الأنظمة لتقديم خدمات صانع السوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك كجزء من نهج الشركة المرتكز على تلبية احتياجات العميل. ونود الإعراب عن خالص شكرنا للشركات وثقتهم المستمرة في خدمات صانع السوق التي نقوم بتوقيرها".

ويعمل "المركز" اليوم كصانع سوق للاعبين رئيسيين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والعقارية وتوزيع المواد الغذائية وغيرها. وتشمل الشركات التي تستفيد من خدمات "المركز" في هذا المجال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة راسيات القابضة، والبنك الأهلي الكويتي، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، وبنك الكويت الدولي، وشركة أجيال العقارية الترفيهية، وشركة دلقان العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار، والشركة القابضة المصرية الكويتية.

وتصل نسبة تداولات "المركز" منذ بداية العام على الأسهم التي يعمل عليها كصانع سوق إلى أكثر من 28% من إجمالي قيم التداولات في السوق الكويتي كما في 31 يوليو 2023. كما تمثل نسبة تواجد "المركز" في التداولات اليومية 99%، ما يؤكد على كفاءة فريق العمل وتميزه في مجال خدمات صناعة السوق.

وتعتبر بوبيان للبتروكيماويات شركة مساهمة كويتية تم إدراجها في بورصة الكويت منذ عام 1997 كأول شركة في القطاع الخاص تستثمر في قطاع البتروكيماويات. وتعد شركة الساحل للتنمية والاستثمار واحدة من المؤسسات المالية الرائدة في الكويت والمنطقة، حيث أُدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1989، كما أدرجت في مؤشر السوق الرئيسي 50 التابع للبورصة، وهو مؤشر وزني للسوق الرئيسي والذي يتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي. وبالنسبة لشركة الاتصالات الكويتية، فهي شركة مساهمة كويتية تأسست في عام 2008 وتابعة لمجموعة "إس تي سي" الرائدة إقليمياً بتقديم خدمات ومنصات مبتكرة، وتمكين التحول الرقمي في المنطقة.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي (3.82 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2023. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.

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سندس سعد

إدارة الإعلام والاتصالات

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

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