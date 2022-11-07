· يضاعف مؤتمر ومعرض آراب هيلث جهوده في مجال التكنولوجيا والابتكار من خلال جناح الصحة الذكي الذي تم إطلاقه حديثًا، والذي سيحدد تقنيات الرعاية الصحية الأكثر ابتكارًا واستدامة من خلال العروض التوضيحية الحية

· عودة قمة الصحة المستقبلية للانعقاد مجدداً، والتي ستقام في متحف المستقبل لاستكشاف الرعاية الصحية في عالم ميتافيرس

· من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الرعاية الصحية الرئيسية 5.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معرض آراب هيلث التزامه بعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار من خلال إطلاق جناح الصحة الذكي وعودة قمة المستقبل الصحية التي ستسلط الضوء على قطاع الرعاية الصحية في عالم ميتافيرس الافتراضي.

يستضيف معرض آراب هيلث الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 2 فبراير 3202، جناح الصحة الذكية بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، حيث سيتيح للزوار فرصة تجربة تقنيات الرعاية الصحية الأكثر ابتكارًا واستدامة لتحسين رعاية المرضى.

يقع جناح الصحة الذكية في قطاع تحول الرعاية الصحية في معرض آراب هيلث، وسيضم ثلاث غرف عرض تستعرض من خلالها العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض الحية، بما في ذلك وحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ الثورية.

وستشتمل المنطقة الجديدة أيضاً على مسرح لعقد الجلسات والندوات وتوفير منصة للعارضين للكشف عن أحدث تقنيات الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: "شهدت صناعة الرعاية الصحية تغيرات ثورية في السنوات الأخيرة، حيث كانت التكنولوجيا والابتكار القوة الدافعة وراء كيفية تطوير الصناعة لرعاية المرضى، ومن المتوقع أن تزداد هذه التطورات الأخيرة أكثر من خلال استخدام ميتافيرس والنظر في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي لتحسين نتائج المرضى".

سيستضيف معرض آراب هيلث النسخة الثانية من قمة مستقبل الصحة في متحف المستقبل، حيث سيسلط هذا الحدث الحصري الشامل للمديرين التنفيذيين من صناعة الرعاية الصحية الضوء على مستقبل إمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم ميتافيرس، كما سيقدم قادة الصناعة المشهورون عالميًا وأصحاب الرؤى وخبراء ميتافيرس رؤاهم المستقبلية المتعلقة بهذا الموضوع.

وفقًا لتقرير صادر من قبل مستقبل أبحاث السوق بعنوان الرعاية الصحية في عالم ميتافيرس، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 48.3٪ حتى عام 2030 مع توقع أن تتجاوز قيمة الصناعة 5.37 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الإطار علق ويليامز قائلاً: "قمة الصحة المستقبلية مخصصة للرواد لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى دور ميتافيرس في تطوير الصناعة، حيث تتطور صناعة الرعاية الصحية باستمرار نتيجة لتبني أحدث التقنيات جنبًا إلى جنب مع القادة المبتكرين الملتزمين بتحسين نتائج المرضى".

وأضاف ويليامز قائلاً: "من المتوقع أن يساهم ميتافيرس في تطوير قطاع الرعاية الصحية وفتح قنوات جديدة للعلاج مع خفض التكاليف، إذ أنه من المتوقع أن ينمو هذا السوق مستقبلاً بشكل هائل، حيث ستوفر قمة مستقبل الصحة منصة مثالية للطريقة المثلى التي يمكن بها لكل فرد في صناعة الرعاية الصحية تقديم أقصى ما عنده من إمكانيات".

سيشهد معرض آراب هيلث 2023 عودة مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة إنوفيت Talks Innov8، والتي ستضم 24 شركة تقدم حلولاً فريدة ومبتكرة، كما ستستكشف محادثات التحول ومنطقة الشركات الناشئة أيضًا أحدث التطورات التقنية من قبل المبتكرين والعارضين العالميين.

وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2023 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة وسلطة مدينة دبي الطبية.

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نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2023 في الفترة من 30 يناير إلى 02 فبراير 2023 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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