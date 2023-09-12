مدريد، إسبانيا: أعلن المركز العالمي للابتكار الرياضي (GSIC)، التابع لشركة مايكروسوفت، عن إطلاق "البرنامج نيوم المفتوح للابتكار الرياضي"، بالتعاون مع نيوم، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل قطاع الرياضة بطرق مبتكرة تتخطى المألوف، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي ورياضات المغامرة . وسيعمل المركز على التعاون مع خمس شركات عالمية رائدة في مجال التقنيات الرياضية، إلى جانب استقطاب ألمع العقول والمواهب من جميع أنحاء العالم، لتفعيل وتسريع هذا البرنامج.

وتعكس هذه الخطوة رؤية نيوم في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع الرياضي وتطوير أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية النشطة وتوفير معيشة استثنائية لجميع سكان وزوار نيوم.

وقالت إيريس كوردوب، المدير العام للمركز العالمي للابتكار الرياضي (GSIC): "إن البرنامج المفتوح للابتكار الرياضي الذي تتبناه نيوم يمثل فرصة رائعة للشركات الناشئة والشركات الأخرى لتشكيل مستقبل الرياضة، والمساهمة في دفع عجلة التحول في الرياضة العالمية"، مضيفة: "ومن أجل تحقيق الانسجام والتكامل بين التقنية والطبيعة والاستدامة، سنعمل على خلق منظومة استثنائية تسهم في تعزيز الابتكار وإطلاق عنان الإمكانات البشرية للإبداع في مجال الرياضة".

من جانبها، قالت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: "نحن سعداء للغاية بهذا البرنامج لأنه يدعم رؤيتنا لاستخدام التقنية بهدف تحقيق النمو والتطور في جميع مجالات قطاع الرياضة في نيوم، بدءا من خلق أنماط مختلفة للحياة الصحية والنشطة، وصولاً إلى تعزيز ثقافة الأداء العالي واقامة الفعاليات النوعية وتعزيز البنية التحتية وتفعيل الشراكات، بمايحقق مستهدفاتنا في ترسيخ مكانة نيوم كمركز إقليمي للرياضة والابتكار". وأضافت باترسون: "ندعو الشركات الناشئة والشركات الأخرى للانضمام إلينا في هذا البرنامج؛ لنسهم في تطوير رياضات المغامرة والذكاء الاصطناعي، وخلق تأثير مستمر في المجال الرياضي".

إلى ذلك، ستوفر نيوم للمشاركين في البرنامج المفتوح للابتكار الرياضي من الأفراد والشركات البيئة المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف حلول مبتكرة لتطوير التجارب الرياضية وتحسين الأداء وفتح آفاق جديدة في المجال الرياضي. كما سيقدم البرنامج تجارب ثرية، تشمل جلسات إرشادية متخصصة، وأنشطة تفاعلية، بهدف تعزيز إمكانات الشركات المشاركة.

وتشمل الجوائز منح الفائزين عضوية مجانية في المركز العالمي للابتكار الرياضي، إلى جانب جائزة مالية تصل إلى 50.000 يورو لتطوير أفكارهم ومشاريعهم ومنتجاتهم داخل نيوم، مع تمكينهم من المشاركة في المزيد من الفرص التجارية المحتملة لتنمية منطقة نيوم.

كما سيتاح للفائزين فرصة التواجد في المقر الرئيسي لنيوم لمدة أسبوع، وتعد هذه فرصة مهمة للاطلاع على مختلف مجالات الأعمال في قطاع الرياضة، واكتساب معرفة قيمة عميقة من خلال التعرف عن قرب على بيئة العمل، بالاضافة إلى منح الفائزين فرصة المشاركة في حدث حصري في هذا المجال، ستنظمه نيوم بالاشتراك مع المركز العالمي للابتكار الرياضي في عام 2024.

الجدير بالذكر أنه سيتم استقبال طلبات التقديم على البرنامج خلال الفترة من 12 سبتمبر الجاري حتى الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في 12 اكتوبر 2023، على أن يتم إعلان الفائزين في 23 نوفمبر 2023.

ويمكن للراغبين بالمشاركة الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: https://neom.sport-gsic.com/

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تحديات رياضات المغامرة

التحدي الأول - تجربة الزائر: تبحث نيوم عن حلول مبتكرة لتعزيز تجربة رياضات المغامرة بشكل شامل، من خلال التركيز على تجربة الزائر - وتحديداً قبل وبعد التجربة- ويمكن أن يشمل ذلك تصميم أنشطة قبل التجربة أو استعراض الأنشطة عبر محاكاة الواقع الافتراضي، لتشجيع الجماهير على الزيارة، وبعد التجربة عن طريق تصميم منصات تفاعلية لمشاركة المغامرات واستحضارها مرة أخرى، مع تطوير طرق مبتكرة للتواصل مع عشاق رياضات المغامرة عند انتهاء النشاط.

التحدي الثاني - بناء القدرات: تعزيز بناء القدرات في مجال رياضات المغامرة من خلال تطوير برامج أو أدوات أو مبادرات مبتكرة لتنمية المهارات، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم النمو المهني. ويمكن أن يشمل هذا التحدي إنشاء منصات تعليمية عبر الإنترنت، وتنظيم ورش عمل تدريبية وبرامج إرشادية، أو تصميم أدوات وموارد لمساعدة عشاق رياضات المغامرة والمحترفين على تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، إلى جانب تطوير المواهب المحلية في المنطقة.

التحدي الثالث - المكوّن الأمني: ابتكار حلول تعزز الانسجام مع الطبيعة، بما يتماشى مع أهداف نيوم للمعيشة، وبما يضمن أمن وسلامة المشاركين في رياضات المغامرة. ويمكن أن يشمل هذا التحدي تطوير معدات وتقنيات متطورة ومخصصة لتعزيز الأمن والسلامة، وتصميم بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة لرياضات المغامرة، أو تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر لتقليل الحوادث والأثر البيئي.

تحديات الذكاء الاصطناعي

التحدي الأول - الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحسين عملية تطوير وبناء المرافق الرياضية في منطقة نيوم، بهدف تعزيز التواصل، والكفاءة في البناء بكلفة أقل، والشمولية، والأمن، والمعيشة، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والهدف من ذلك هو خلق تجارب استثنائية للرياضيين والزوار من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير تجارب معيشية متميزة تتماشى مع رؤية نيوم المتمثلة في تشجيع النشاط البدني، وتوفير مرافق رياضية قريبة من جميع المواطنين.

التحدي الثاني – الأداء العالي المُحَسّن بالذكاء الاصطناعي: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول تتبع الفيديو لإنشاء مختبر حي قائم على الذكاء الاصطناعي داخل نيوم يركز على الرياضات عالية الأداء، لا سيما كرة القدم والرياضات الجماعية. ويتمثل التحدي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أداء اللاعبين، وتعزيز منهجيات التدريب، وتقديم معلومات دقيقة وخاصة بكل لاعب لتحسين الأداء، وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة رياضية عالمية المستوى داخل نيوم.

عن المركز العالمي للابتكار الرياضي التابع لميكروسوفت:

المركز العالمي للابتكار الرياضي (GSIC) التابع لمايكروسوفت، هو جمعية غير ربحية تعمل من منطلق رؤية وفلسفة مجموعة الأعمال، وتم الترويج له من قبل فريق مايكروسوفت في عام 2015.

ويجمع (GSIC) بين جميع أنواع الكيانات الرياضية (الأندية والاتحادات والجمعيات)، والمؤسسات وشركات التكنولوجيا (من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى) والمنظمات البحثية والمستثمرين والشخصيات الرئيسية في مجال الرياضة.

ولتحسين سلسلة القيمة الخاصة بك، تتركز أنشطة وخدمات المركز على 7 محاور رئيسية، وهي: ريادة الأعمال، والشبكات، الأبحاث التطبيقية، والمعارض، و”حلول شركاء مايكروسوفت”، واستشارات التحول الرقمي، و”الرياضة من أجل الخير”.

وقد تلقت أكثر من 500 شركة من 51 دولة مختلفة دعماً من GSIC من خلال أنشطة المختلفة، حيث يضم المركز شبكة واسعة من السفراء والمتخصصين في مجال الرياضة.

للمزيد من المعلومات: http://sport-gsic.com/

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom