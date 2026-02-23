البرنامج يجلب ما بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساعد تركيا على تحقيق هدفها بالوصول إلى 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035

الاتفاقية تعتمد على خبرة أكوا السابقة في تركيا، بما في ذلك مشروع كيركالي IPP بقدرة 927 ميجاواط

مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر كهرباء بأسعار ثابتة تنافسية، تقلل من واردات الوقود، وتدفع بتركيا نحو أهداف الحياد الكربوني

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت أكوا، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية استثمار مبدئية مع وزارة الطاقة والموارد البيئية في تركيا، لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5 جيجاواط في تركيا، على أن تبدأ المرحلة الاولى بتطوير محطتين بقدرة 2 جيجاواط في سيواس وتاشيلي

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى أكوا مسؤولية تطوير وتمويل وبناء وتشغيل المحطتين، مؤكدةً على نموذجها التشغيلي المتكامل الذي يضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة ، كما تم إبرام اتفاقية شراء طاقة مبدئية ومنفصلة مع شركة الكهرباء التركية لتنظيم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات الجديدة

ويأتي هذا البرنامج الطموح امتداداً لسجل أكوا الحافل في تركيا، والذي انطلق بمشروع محطة كيريكالي المستقلة لتوليد الطاقة بقدرة 927 ميجاواط؛ وهو استثمار بلغت قيمته 930 مليون دولار أمريكي، وساهم بشكل فعال في دعم استدامة قطاع الطاقة التركي عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.8 مليون طن سنوياً

وفي تصريحه حول الاتفاقيات، قال رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ أكوا

يمثل توقيع الاتفاقيات المشتركة، لحظة مفصلية فارقة في شراكة أكوا مع تركيا، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي تتمتع فيها البلاد كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة وقوة صناعية عظمى. إن برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 5 جيجاواط سيساعد تركيا على تحقيق أهدافها المناخية بخفض الانبعاثات 41% بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2053، كما سيدعم هدف الوصول إلى قدرة 120 جيجاواط بحلول 2035. وبفضل خبرتنا وتواجدنا الراسخ الذي يشمل محطة كيركالي التي تم تشغيلها عام 2017 بقدرة 927 ميجاواط، فإن هذه الخطوة ترتقي بشراكتنا إلى آفاق مستقبلية أعمق

أثر البرنامج

سيوفر برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 5 جيجاواط كهرباء بأسعار ثابتة ضمن اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأمد، وهو ما يمنح شبكة الكهرباء والتخطيط الصناعي استقراراً كبيراً. كما سيؤدي اعتماد تركيا على الطاقة النظيفة المحلية واستبدال الوقود الأحفوري المستورد إلى تقليل تعرض تركيا لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، بشكل كبير

كما إن تطوير الطاقة المتجددة بهذا النطاق الكبير يمنح تركيا مساراً مباشراً نحو استقلالية أكبر في مجال الطاقة وخفض تكاليف الكهرباء طويلة المدى. وبالإضافة إلى ذلك، ستتجاوز فوائد البرنامج اثره الاقتصادي المباشر البالغ 4–5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، إذ سيوفر آلاف الوظائف، وسيتبعها مئات فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية خلال مرحلة التشغيل

التوطين والشراكة

تشير خبرة أكوا السابقة في البلاد إلى إدراكها العميق بقدرات تركيا في مجالات الهندسة والإنشاء والتصنيع. وكان التوطين أولوية استراتيجية ضمن محفظة مشاريع أكوا العالمية. وقد حققت الشركة فعليا في تركيا نسبة 100% من التوظيف المحلي في مشاريعها التطويرية

