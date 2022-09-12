· 1.5 مليار درهم قيمة المزاد الرابع وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022

· استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم إماراتي

· تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة

· حققت شريحة السندات لأجل عامين طلب بـ 3.95 مليار درهم، وحققت السندات لأجل 5 أعوام طلب بـ 4.65 مليار درهم.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الرابع لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي، والذي شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام.

وسجل المزاد الرابع لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم إماراتي، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة. وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق

رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.

وأوضح معاليه إلى أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل.

وقال معاليه: "تساهم سندات الخزينة الحكومية في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز السوق المالي والبنية الائتمانية وتهيئة بيئة استثمارية متعددة تسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مثلى للمستثمرين، حيث تحظى الدولة بجدارة ائتمانية عالية المستوى وتقييم قوي من قبل وكالات الائتمان الدولية، مما عزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي."

بدوره أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يشكل إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية، مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. كما يؤكد في الوقت ذاته على متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي."

وأضاف معاليه: "نحن على ثقة بأن البنية التحتية التي تم تطويرها من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية. إننا سعداء بالنتائج الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية في تطوير السوق المالي، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة."

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع كانت قد أصدرت في مايو 2022 سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم (شريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام). وقامت وزارة المالية بتعيين ستة بنوك وكلاء بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي يعملان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في برنامج سندات الخزينة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماري خماسمية ويبر شاندويك للعلاقات العامة الهاتف المتحرك: +971502731753 البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com رواد خطار ويبر شاندويك للعلاقات العامة الهاتف المتحرك: +971563362131 البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك:

+971504115226

البريد الإلكتروني:

ra@webershandwick.comsabuhassi