الاتفاقيات تعزز دور مشتريات حكومة أبوظبي في بناء القدرات الصناعية المحلية

توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي لتأسيس مرافق صناعية متقدمة في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيعه 5 اتفاقيات لرفع حصة السوق المحلي من المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع التزام الإمارة بتشجيع الشركات على الإنتاج المحلي وتحقيق التنويع الاقتصادي.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال "منتدى المشتريات" ضمن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام في الفترة ما بين 4 إلى 6 ديسمبر تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويسلط "منتدى المشتريات" الضوء على أولويات المشتريات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم برنامج المحتوى المحلي لإمارة أبوظبي، وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وفي هذا الإطار، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تفاهم مع شركة "دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا"، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، لبحث فرص التعاون في تطوير أنظمة التكييف للمنازل الذكية التي تقلل من تكاليف الطاقة عبر توظيف أجهزة الاستشعار المدمجة، بالإضافة إلى استكشاف فرص تأسيس منشأة صناعية لتجميع وتصنيع وحدات التبريد والتدفئة والتهوية في إمارة أبوظبي، وتشجيع تبادل الخبرات وتطوير حلول التبريد والتدفئة والتهوية المبتكرة في أبوظبي. ووقع الاتفاقية كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، و سامر علوية، المدير التنفيذى – دايكن الإمارات العربية المتحدة.

كما وقع المكتب اتفاقية مع شركة "تكييف فاكتوري ذ.م.م"، الشركة الرائدة في تصنيع وحدات معالجة الهواء وأجزاء وحدات التبريد، لاستكشاف فرص تصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد للاستخدام السكني والتجاري والصناعي. وستركز هذه الاتفاقية على توسيع خطوط التصنيع الحالية في شركة "تكييف" لتشمل تصنيع مكيفات الهواء بنظام الوحدات المنفصلة ووحدات التكييف المركزي للمباني السكنية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال عمليات التصنيع المتطورة. ووقع الاتفاقية كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، و زياد العسكري، الرئيس لشركة "تكييف فاكتوري ذ.م.م".

ووقع المكتب مذكرة تفاهم مع شركة "جيوليتو جلوبال هب"، الشركة الصينية المتخصصة في أنظمة الإنارة الداخلية وأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية عالية التقنية، بهدف بحث سبل التعاون لتطوير صناعة أنظمة الإنارة المحلية الصديقة للبيئة عبر تأسيس خطوط لتجميع المنتجات ومرافق للتصنيع ومركز للابتكار يركز على تطوير حلول الإنارة المبتكرة. وتتضمن الاتفاقية بحث سبل الاعتماد المسبق لمنتجات وحلول الإنارة، وتسجيل الموردين، وتوفير الأولوية في الاستفادة من المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة في الإمارة. ووقع الاتفاقية كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، و هبه عبد السلام الفقي، المدير العام لشركة شركة "جيوليتو جلوبال هب".

كما وقع المكتب اتفاقية تفاهم مع شركة "لوميناي لايتنج مانوفاكتشرينج المحدودة"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإنارة الكهربائية المخصصة للمباني السكنية وللطرقات، لتطوير منشأة لإنتاج وحدات الإنارة المتقدمة في أبوظبي بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول الإنارة الموفرة للطاقة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتصنيع المستدام والمبتكر. وبموجب الاتفاقية، سيدرس الطرفان فرص تأسيس منشأة صناعية متقدمة لإنتاج وحدات الإنارة في أبوظبي. ووقع الاتفاقية كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، و فداء زعتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوميناي لايتنج مانوفاكتشرينج المحدودة".

وتهدف الاتفاقية الثالثة، والموقعة مع شركة "جيه إس تي المحدودة للإلكترونيات"، الشركة المتخصصة في حلول الإنارة التي توظف تقنيات إنترنت الأشياء، والمشروع المشترك مع شركة "أكارا"، أكبر مزود لحلول المنزل الذكي في الصين، إلى توطين تصنيع وإنتاج أنظمة الإنارة في أبوظبي، وتأسيس خط لتجميع منتجات الإنارة ومنشأة للتصنيع ومركز للابتكار متخصص بتطوير حلول الإنارة الذكية. ووقع الاتفاقية كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وجيسون جيانغ المدير التنفيذي لشركة "جيه إس تي المحدودة للإلكترونيات".

وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة هامة في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لعقد شراكات استراتيجية تشجع التصنيع المحلي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاستفادة من سياسات المشتريات في مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتشجيع الانتاج المحلي، بما يلبي الاحتياجات الحكومية ويدعم تعزيز المنظومة البيئية للقطاع الصناعي في الإمارة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تدعم هذه الاتفاقيات جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتشجيع التعاون وتعزيز التوطين في كافة القطاعات في أبوظبي، بما يعزز قدراتنا الصناعية، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، ويوفر منتجات مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات الحكومية، وتكرس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لتطوير الحلول الذكية والصديقة للبيئة."

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.gov.ae

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