72 جهة من 10 دول تنافست على جوائز هذا العام

دبي : فازت جمارك دبي ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي بالجائزة العالمية لأفضل الممارسات الدولية IBPC "مستوى التميز " خمس نجوم في الاتصال الحكومي ، وذلك عن إنجازات الإدارة ومبادراتها وابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية، وتأتي هذه الجائزة تزامناً مع توجهات حكومة دبي في إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء الـمواهب والقدرات، وتحويل الابتكار لعمل مؤسسـي، كما تعزز هذه الجائزة من تنافسية دبي عالمياً، حيث تعد الجائزة الدولية لأفضل الممارسات IBPC من الجوائز المرموقة التي يتنافس فيها سنوياً العديد من الجهات و المؤسسات من مختلف دول العالم لاستعراض أفضل تجاربها وفق خطة عمل متكاملة مبنية على التميز والريادة، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي COER في نيوزيلندا ، وتنافست على فئات جوائز هذا العام 72 جهة من 10 دول.

وأعرب سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي ، عن سعادته بهذه الجائزة الرفيعة والتي تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي تطورها جمارك دبي وجهودها في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، والحرص على تعزيز سمعة دبي من خلال الجوائز العالمية التي تسلط الضوء على الارتقاء بتجربتنا الجمركية وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات، والأداء المتميز في الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات ذات الصلة سواء محلياً أو عالمياً ، والرؤى المستقبلة الواعدة التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي الأكثر تميزاً في أفضل المعايير العالمية في توفير المحتوى الرقمي، وتفعيل العمل المؤسسي المتكامل.

ومن جانبه قال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي ، أن جمارك دبي تفوقت على العديد من الجهات العالمية المشاركة في منافسات النسخة العاشرة للجائزة ، وهو ما يؤكد أن الاتصال الحكومي في جمارك دبي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الأطر والمنهجيات المبتكرة ، مشيراً أن هذه الجوائز العالمية تعزز من نجاحات جمارك دبي المتواصلة وترسخ موقعها في جائزة النخبة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، حيث حصدت إدارة الاتصال المؤسسي العديد من الجوائز العالمية والمحلية منها جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق والعلاقات العامة ضمن جوائز "بي أو سي بريليانس" السنوية في لندن بالمملكة المتحدة، والجائزة البرونزية لأفضل تميز بيئي في القمة العالمية السنوية الرابعة عشرة للمسؤولية الاجتماعية ، وجائزة الطاووس العالمية للاستدامة التي ينظمها معهد المديرين في لندن، وجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً من جوائز الشارقة للاتصال الحكومي.

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