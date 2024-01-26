تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف الإصدار مع طلبات اكتتاب بلغت 27 مليار دولار ) ما يزيد عن 101 مليار ريال سعودي)

عدد الطلبات من مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية تعكس متانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني عند A1 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش

تعد القروض وأدوات الدين إحدى موارد التمويل الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:

الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029

مليار دولار أمريكي(ما يعادل مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام . 2034

مليار دولار أمريكي(ما يعادل مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 5.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054 . ​

معلقاً على الطرح، قال الأستاذ/ فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: " يؤكد استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً."

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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