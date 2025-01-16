عجمان، الإمارات العربية المتحدة، حصلت دائرة التنمية السياحية بعجمان على تصنيف "5 نجوم" لموقعها الإلكتروني ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها لتقديم خدمات عالية الجودة، وحصدت جائزة التميّز في فئة "الوسمي" ضمن جوائز برنامج عجمان للتميز التي تُمنح للجهات التي تقدّم مبادرات استباقية ومشاريع نوعية.

ويهدف نظام النجوم العالمي إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يُواكب المعايير الدولية ويُعزّز من فعالية الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين بأعلى درجات الاحترافية، وتحسين جودة الحياة من خلال تيسير الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الأفراد في الحصول على الخدمات.

ويأتي فوز دائرة التنمية السياحية بعجمان بجائزة التميّز في فئة "الوسمي" ضمن جوائز برنامج عجمان للتميز تقديراً لجهود الدائرة وحرصها على تقديم مبادرات سبّاقة تُسهم في تعزيز الثقافة الإماراتية وتنمية القطاع السياحي من خلال مبادرات متعددة تشمل مبادرة "أصالة إماراتية" التي تضم العديد من المشاريع المبتكرة مثل "مصمم التجارب السياحية"، "بيوت العطلات"، "مواهب لا تنضب"، و"تدريب طهاة الفنادق على الطهي الإماراتي".

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يسعدنا الحصول على هذا التصنيف المشرّف الذي يأتي نتيجة للدعم المستمر الذي تُوليه القيادة الرشيدة للدائرة والحرص على تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتجاوز توقّعات المتعاملين". وأضاف أن هذا الإنجاز يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية الحكومة للارتقاء بالأداء وتعزيز مكانة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الحكومية، لا سيما في القطاع السياحي الذي تحرص الدائرة على تطويره بشكل مستمر وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وأشار إلى أن الدائرة وضعت خطة شاملة لتأهيل قنوات خدمة المتعاملين وموظفيها وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن الفوز بجائزة التميّز في فئة "الوسمي" في برنامج عجمان للتميز يأتي تقديراً لالتزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بتقديم مبادرات استباقية تُساهم في تطوير القطاع السياحي في إطار رؤية الحكومة التي تقضي بترسيخ ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في إمارة عجمان.

يهدف برنامج عجمان للتميز إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية وتشجيعها على وضع آليات عمل استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويركّز البرنامج على تعزيز الابتكار والمرونة لتحسين كفاءة الخدمات في إطار حرص القيادة الرشيدة على جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم أرقى الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

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