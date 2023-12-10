دبي: توجت جمارك دبي مسيرتها الحافلة في الاتصال المؤسسي بالفوز بخمس جوائز عالمية وإقليمية خلال العام 2023، بما يسهم في ترسيخ هوية وسمعة دبي وتعزيزها على المستوى العالمي، ودعم مكانتها في مجال تطوير العمل الحكومي القائم على التفكير الإبداعي والابتكار ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصدت الدائرة جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق والعلاقات العامة ضمن جوائز "بي أو سي بريليانس 2023" السنوية في لندن بالمملكة المتحدة ، و الجائزة البرونزية لأفضل تميز بيئي في القمة العالمية السنوية الرابعة عشرة للمسؤولية الاجتماعية التي أقيمت في فيتنام، جائزة الطاووس العالمية للاستدامة التي ينظمها معهد المديرين في لندن، جائزة مسابقة أفضل الممارسات الدولية بـ 6 نجوم عن فئة التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2023 من منظمي الجائزة في نيوزيلندا، وجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً من جوائز الشارقة للاتصال الحكومي لعام2023 ، علماً بأن جمارك دبي حصلت على 45 جائزة في مجال الاتصال المؤسسي خلال السنوات الماضية.

تبني أحدث الممارسات

وأعرب خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي عن فخره واعتزازه بفوز جمارك دبي بهذه الجوائز رفيعة المستوى، مؤكداً أن حكومة دبي تولي أهمية خاصة للاتصال الحكومي باعتباره ركناً أساسياً من أركان نموذج الشراكة المؤسسية والمجتمعية الذي قامت عليه دبي وشكل مظلة لاستراتيجياتها المتطورة والمتميزة، حيث يواكب الاتصال الحكومي في جمارك دبي رؤية القيادة الرشيدة نحو المستقبل، من خلال تبني أحدث الممارسات والتطبيقات المتطورة لرفع كفاءة عملية الاتصال والتواصل المستقبلي الذكي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث، ووسائل التواصل والقنوات المتعددة الحديثة.

قنوات اتصال ذكية

تتواصل عملية التطوير والتحسين المستمر للموقع الإلكتروني لجمارك دبي بهويته الجديدة و الذي يتميز بشكل وخصائص مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية وانسجاماً مع المعايير التي حددتها حكومة دبي الذكية، ويقدم الموقع الإلكتروني من خلال استحداث تصاميم متطورة، خدمات ذكية متكاملة لجميع فئات المتعاملين تتضمن رمز استجابة سريع Code QR ، ومعلومات تواصل لدعم العملاء ، كما تم تضمين الموقع برنامج الدردشة التفاعلي للمستخدمين، واستبيانات لقياس سعادة العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربة أكثر سلاسة لأصحاب الهمم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بكل سهولة لتلبية متطلباتهم ، كما شملت عمليات التحسين إضافة خاصية البحث عن الرمز المنسق لتصنيف البضائع وتسريع حصول الشركات والمستوردين والمخلصين الجمركيين على تصنيفات الرمز الجمركي.

100 مبادرة مجتمعية

تحرص جمارك دبي على تمكين المجتمع وتعد من الجهات الرائدة في المسؤولية المجتمعية، وتسعى الدائرة وبشكل مستدام إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات، وفي هذا الإطار أنجزت جمارك دبي 100 مبادرة مجتمعية خلال العام الجاري ، استفاد منها ما يقارب من 150 ألف مستفيد ومن أبرز مبادرات الدائرة المجتمعية لهذا العام تراحم من أجل غزة، معرض منتجات كبار المواطنين ، وإفطار صائم ، و تعتمد جمارك دبي استراتيجية واضحة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز العلاقات الدولية

تحرص جمارك دبي على تفعيل قنوات التواصل مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية للدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية استراتيجية مع دبي، ومع قطاعات الأعمال التي تنتمي إلى هذه الدول، من خلال برامج ومبادرات متنوعة ويقوم قسم العلاقات الخارجية في إدارة الاتصال المؤسسي بتأدية دور رئيسي في تنسيق القاءات والاجتماعات التشاورية مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية لتعزيز التعاون المشترك وبحث فرص وآليات زيادة التبادل التجاري بين دبي والشركاء التجاريين ، وشهد العام الحالي اجتماعات متعددة لجمارك دبي مع الهيئات القنصلية منها تركيا و أندونيسيا و نيوزيلندا.

#بياناتحكومية

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