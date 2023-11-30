القبيسي: قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات من أكثر القطاعات ازدهاراً في المنطقة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها الناجحة كداعم مضيف في فعاليات النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف"، والذي عقد تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأبرمت غرفة أبوظبي خلال أيام المعرض 5 اتفاقيات تعاون، جاء أولها مع شركة "سلال" للغذاء والتكنولوجيا، حيث وقع كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة سالمين عبيد العامري الرئيس التنفيذي لشركة "سلال" اتفاقية تعاون للارتقاء بجاهزية منظومة قطاع الزراعة والصناعة الغذائية لمواجهة تحديات وتهديدات الأمن الغذائي الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء والزراعة بإمارة أبوظبي.

اتفاقيات تعاون

ووقع كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وصالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، اتفاقية التعاون لتعزيز الاستثمار والابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى إمارة أبوظبي.

كما وقعت غرفة أبوظبي ممثلة بمديرها العام سعادة أحمد خليفة القبيسي، ثلاث اتفاقيات تعاون منفصلة مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والذي يمثلها آميا برابهو، وغرفة التجارة والصناعة لجمهورية أبخازيا والذي تمثلها تاميلا ميرتسكولافا، وغرفة التجارة والصناعة لجمهورية قيرغيزستان والذي يمثلها ألماز كينينبايف.

وتهدف هذه الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز الاستثمار المتبادل مع غرف الهند وأبخازيا وقيرغيزستان، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص، بما يدعم توسعها في مختلف الأسواق، إضافة إلى تبادل الخبرات وإتاحة فرص المشاركة في المعارض الوطنية وندوات الاستثمار والفعاليات التجارية الدولية والمتخصصة في الشأن الاقتصادي بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وبهذا الصدد، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على النجاح الذي حققه معرض أبوظبي الدولي للأغذية أديف 2023، وأهمية ما جرى خلال فعالياته من شراكات تجارية واتفاقيات تعاون وفرص استثمارية عديدة استطاعت الشركات المشاركة في المعرض من الاستفادة منها، وذلك أيضا ما ينسجم واستراتيجية غرفة أبوظبي من خلال مشاركتها الفاعلة في المعرض، والتي أثمرت عن توقيع 5 اتفاقيات مهمة، ضمن جهود الغرفة الرامية إلى دفع عجلة نمو قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز مساهماته في رفد الناتج المحلي الوطني ودعم الاقتصاد المستدام، وخاصة وأن هذا القطاع يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية والأنشطة التجارية الجاذبة للمستثمرين في كل عام.

وأضاف القبيسي: "من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات بشكل سنوي، بما يعزز أهمية قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات باعتباره من أكثر القطاعات ازدهاراً في المنطقة."

9 شركات متخصصة

وأشاد رواد الأعمال أصحاب الشركات الوطنية الـ 9 العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة والمشاركة ضمن جناح غرفة أبوظبي في معرض "أديف 2023"، بمبادرة الغرفة ودعمها لمختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لغرفة أبوظبي التي أتاحت لهم فرص التواجد في المعرض لعرض منتجات شركاتهم وتبادل الخبرات واكتشاف مجالات استثمارية جديدة، وإمكانية عقد الشراكات والصفقات التجارية مع نظرائهم من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

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