عمّان: حصل "مطار الملكة علياء الدولي" على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه؛ تقديرًا لالتزامه بالتميّز في خدمة العملاء، والتي مُنِحت له من قِبل مجلس المطارات الدولي وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2023؛ وهو البرنامج الرائد عالميًا في قياس تجربة عملاء المطارات وتقييمها.

وحول ذلك، علّق نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"، قائلًا: "يغمرنا الفخر بأن مُنحنا مجدّدًا هذه الجائزة المرموقة التي تشكّل شهادةً على التزامنا الراسخ في توفير تجربة سفر سلسة لا تُنسى تماشيًا مع أهداف استراتيجيتنا للفترة 2023-2025. في مطار الملكة علياء الدولي، نركّز بشكلٍ خاص على تسهيل سفر ملائم وآمن، إلى جانب ضمان أن يشعر المسافرون من جميع أنحاء العالم كأنّهم في بيتهم، وبالراحة والترحيب خلال رحلاتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. لم يكن هذا التكريم ممكنًا لولا تفاني فِرَق العمل ضمن "مجموعة المطار الدولي" وشركائها والجهات المعنية بعملها من أجل تحقيق التميّز، فضلًا عن شراكتنا القوية مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزراة النقل. ومعًا، سنواصل الابتكار وتجاوز المألوف لنتعدّى سقف توقعات مَن هم محور عملنا؛ مسافرينا".

تنفرد مبادرة جودة خدمات المطارات التابعة لمجلس المطارات الدولي بكونها برنامج المقارنة العالمي الوحيد في قطاع المطارات الذي يقيس رضا المسافرين أثناء تواجدهم في المطار. وبتنفيذه في 400 مطارٍ حول العالم تقريبًا، يشكّل هذا البرنامج تقييمًا عميقًا لجودة تجربة خدمة العملاء. وتتيح قاعدة البيانات الناتجة إجراء تحليلٍ شامل لتجربة خدمة العملاء في كلٍ من المطارات المشارِكة. وتكرّم نتائج هذا العام الفائزين بالجائزة بوصفهم أفضل المطارات في العالم من حيث جودة تجربة عملائهم وفقًا لاختيار مسافريهم.

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات. عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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