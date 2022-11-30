بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1228 مبايعة بقيمة 3.31 مليار درهم، منها 176 مبايعة للأراضي بقيمة 998.19 مليون درهم و1052 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.32 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.37 مليار درهم منها 61 رهونات أراضي بقيمة 243.78 مليون درهم و273 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.13 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 191 مليون درهم وأخري في منطقة الممزر بقيمة 129 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 113.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 24 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الثانيه بقيمة 21 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية