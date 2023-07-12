نجح في تحقيق مستهدفات خطته التشغيلية

اعتماد المركز لدى جهات حكومية وخاصة كمزود رسمي للبرامج التدريبية

تنفيذ 1387 ساعة تدريبية لموظفي غرفة الشارقة

الشارقة، حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مستهدفات خطته التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنجاحه في تنفيذ 47 برنامجا وورشة تدريبية لأعضاء الغرفة والقطاعين العام والخاص على مستوى إمارة الشارقة، بما يتوافق مع أهداف المركز المتمثلة في تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى أعضاء الغرفة وكذلك تلبية خدمات المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة.

وبين التقرير الصادر عن مركز الشارقة للتدريب والتطوير خلال المدة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، نجاح المركز في تنفيذ 1387 ساعة تدريبية لموظفي غرفة الشارقة و11 برنامج تدريبي داخلي، ضمن استراتيجية الغرفة الهادفة إلى إعداد نخبة من القيادات والكفاءات الوظيفية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، كما نفذ المركز 32 برنامج تدريبي للقطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ 4 ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لموظفي الغرفة والقطاعين العام والخاص.

جودة وكفاءة البرامج

وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن ما حققه مركز الشارقة للتدريب والتطوير خلال النصف الأول من العام الجاري، من تقديم برامج تدريبية معتمدة لدى عدد من الجهات الحكومية، يؤكد جودة وكفاءة هذه البرامج والدورات، كما يعكس اهتمام غرفة الشارقة بالمساهمة في كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز مهارات الطلبة والكوادر العاملة سواء في القطاع الخاص أو العام، عبر دراسة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والدورات وورش العمل والتأهيلية، انطلاقا من حرص الغرفة على تقديم خدمات تدريبية يستفيد منها المجتمع ضمن معايير الجودة والكفاءة والتميز، والتي تسهم في الارتقاء بمستويات الكفاءة الوظيفية وتساعد على إعداد قيادات واعدة في الأعمال، تستطيع تحقيق النجاح والوفاء باحتياجات إدارية وفنية معينة.

مركز تدريبي رائد

من جانبه أكد عبدالعزيز محمد السويدي مدير إدارة الموارد البشرية، أن الإنجازات التي حققها المركز تمثل دافعا لبذل المزيد من الجهد والعمل لمواصلة تقديم برامج وورش تدريبية معتمدة عالميا، بما يعزز مكانته كمركز تدريبي رائد في المنطقة، في مجال تقديم أحدث البرامج العلمية لرفع كفاءة الموظفين العاملين في مختلف القطاعات ولا سيما في القطاع الاقتصادي، وذلك بهدف خدمة مجتمع الأعمال عبر المساهمة في تطوير أدائه بما يُعزز البيئة التنافسية لإمارة الشارقة، مشيرا إلى أن مركز الشارقة للتدريب والتطوير يحرص على تقديم برامج تدريبية يتم تطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية المختلفة بالدولة لوضع مساقات تدريبية متطورة تحقق الأهداف المرجوة، وتواكب التطلعات وكل ما هو جديد ومستحدث في مجالات التدريب والتأهيل.

العديد من الإنجازات

من جهتها أوضحت أمل عبد الله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أن المركز استطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، أن يحقق العديد من الإنجازات التي تمثلت في تجديد الرخصة التعليمية للمركز من هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2023- 2024، فضلا عن تسجيله لدى دبي الرقمية، إلى جانب اعتماده لدى 3 جهات حكومية وجهتين خاصة كمزود لبرامج تدريبية، بالإضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون والتدريب، كما نظم المركز 16 برنامج للزيارات الميدانية (استقبال / إيفاد ) للاطلاع على أفضل الممارسات لدى المركز، فضلا عن تدريب وتأهيل 43 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والكليات والمدارس والباحثين عن عمل، إلى جانب تدريب 65 موظف وموظفة لدى دائرة الموارد البشرية.

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