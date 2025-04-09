دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن 47 شركة عالمية أبدت اهتمامها للمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. جاء ذلك خلال ملتقى تعريفي عقدته الهيئة في فندق ريتز كارلتون بدبي، وحضره نحو 100 من ممثلي الشركات العالمية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.

في كلمته الافتتاحية، قال معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تثبت دبي التزامها بتعزيز مكانتها كمنارة عالمية للاستدامة والابتكار. وتمثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، خارطة الطريق للوعد الذي قطعته الإمارة بأن تكون 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. واليوم تمضي هيئة كهرباء ومياه دبي قدماً لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كمحطة محورية ضمن مسيرتها للتحول إلى الطاقة النظيفة."

وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية للمرحلة السابعة من المجمع ستزيد عن 1,600 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات وبسعة تخزين اجمالية تصل إلى 6,000 ميجاوات ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029. وستُمثل المرحلة السابعة نقلة نوعية في مسيرة الطاقة النظيفة في دبي، إذ من المتوقع أن تنتج هذه المرحلة الرائدة 4.5 تيراوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، سيُحقق المشروع فوائد بيئية جمة، حيث سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

وأضاف معالي الطاير: "بحلول عام 2030، سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34% متجاوزةً المستهدف البالغ 25%، ما يرسخ الريادة العالمية للإمارة في تبني حلول الطاقة المتجددة. وستسهم هذه المرحلة في زيادة الخفض في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المجمع ككل إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة. وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 7,260 ميجاوات، بما يسرِّع وتيرة انتقال الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتتعاون الهيئة مع ائتلاف بقيادة الاستشاري العالمي "ديلويت" لضمان التوافق الاستراتيجي للمشروع مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد مستندات مناقصة المشروع، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين العالميين. ويعكس الإقبال الكبير من 47 شركة من 17 دولة الثقة العالمية برؤية دبي."

واختتم معالي الطاير بالقول: "إنَّ ما نحققه اليوم من إنجازاتٍ ما هو إلَّا ثمرة الرؤية الاستشرافية الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. ومع سعينا لتشغيل هذا المشروع على مراحل، ندعو المطورين ومقدمي العطاءات إلى المشاركة الفاعلة والشراكة مع الهيئة لبناء المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. من خلال العمل معاً يمكننا أن نحقق تقدماً كبيراً في مسيرة الطاقة المتجددة ونضع معايير جديدة للابتكار والتميز في هذا المجال."

تضمن الملتقى فيديو حول مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والجدول الزمني المتوقع للمرحلة السابعة، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة المشاركين.

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