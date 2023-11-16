"هونغ كونغ" تستضيف خمسة معارض تجارية دولية مطلع العام المقبل، وتتطلع إلى مشاركة الشركات من دولة الإمارات

"مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" يخطط للارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات وهونغ كونغ إلى آفاق جديدة بالكامل من خلال تنظيم المعارض التجارية الدولية في هونغ كونغ

دبي: بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ 47 مليار درهم لغاية شهر سبتمبر 2023، حيث حلّت الإمارات بالمرتبة 6 بين أسواق التصدير الرئيسية إلى هونغ كونغ، بإجمالي صادرات بلغت 33.8 مليار درهم، وبالمرتبة 17 في قائمة أكبر المستوردين من هونغ كونغ بقيمة واردات إجمالية قدرها 13.2 مليار درهم، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 11 ضمن أكبر الشركاء التجاريين لدى هونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم، أعلن "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ"، الهيئة التجارية المعنية بالترويج وخلق فرص العمل لشركات هونغ كونغ في الأسواق العالمية، عن خططه لاستضافة خمسة معارض تجارية دولية مطلع العام المقبل في هونغ كونغ. وتوفر هذه المعارض التجارية منصات مثالية للتجار والمورّدين من دولة الإمارات والمنطقة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

وبهذه المناسبة، قال السيد "دانييل لام"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ": "تحافظ هونغ كونغ ودولة الإمارات على روابط تجارية قوية، تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لاستكشاف الفرص التجارية ودخول أسواق عالمية جديدة من خلال معارض "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ". حيث تستهدف المعارض التجارية المشترين والموزعين والتجّار من دولة الإمارات والمنطقة للقدوم إلى هونغ كونغ لاكتشاف فرص التوريد".

وتتمتع الإمارات وهونغ كونغ بعلاقات تجارية ثنائية قوية على مرّ السنين وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وستحتضن هذه المعارض سلسلة من الفعاليات الهادفة لإبقاء الزوّار على اطلاع بأحدث التطورات في الصناعة وتعزيز شبكات التوزيع لديهم. وإضافة لذلك، ستضم المعارض مناطق ذات مواضيع متخصصة ومتنوعة من أجل التركيز على مختلف القطاعات الصناعية بُغية تبسيط عمليات التوريد للمشترين.

وأضاف "لام": "منذ قيام المدينة بإعادة افتتاح حدودها بالكامل في شهر فبراير، نظم "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" 22 معرضاً تجارياً دولياً في هونغ كونغ، استقطبت 380 ألف مشتري وجهة عارضة من 199 دولة ومنطقة حتى شهر أكتوبر، مما ساهم بتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز رائد للتجارة والمعارض والمؤتمرات".

وتضم قائمة المعارض التجارية الخمسة، التي سيتم تنظيمها في مركز هونغ للمؤتمرات والمعارض، كلاً من معرض هونغ كونغ للدمى والألعاب، و معرض هونغ كونغ لمنتجات الرضّع والأطفال، ومعرض هونغ كونغ للقرطاسية واللوازم المدرسية، ومعرض هونغ كونغ للألماس والأحجار الكريمة واللآلئ، ومعرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات.

وأفاد "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" في بيان أن هذه المعارض التجارية ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ إلى آفاق جديدة من خلال الاستفادة من مكانة هونغ كونغ كعاصمة رائدة عالمياً للمعارض التجارية في آسيا ولكونها الوجهة الرئيسية التي تقصدها الشركات من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" منصة موحدة عبر معارض متعددة من خلال نموذج EXHIBITION+ هجين، مقروناً بمنصة "Click2Match" الإلكترونية، التي توفر مطابقة سلسة وفعالة للأعمال الذكية عبر الإنترنت بما يعزز بالتالي من التجربة العامة للمعارض.

وستقام فعاليات النسخة الـ 50 من معرض هونغ كونغ للدمى والألعاب، والنسخة الـ 15 من معرض هونغ كونغ لمنتجات الرضّع والأطفال، والنسخة الـ 22 من معرض هونغ كونغ الدولي للقرطاسية واللوازم المدرسية، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2024 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض. وستعود المعارض للانعقاد بنموذج EXHIBITION+ هجين، وسوف تُستكمل بمنصة "Click2Match"، وهي منصة مطابقة للأعمال الذكية عبر الانترنت سيتم تشغيلها خلال الفترة من 1 إلى 18 يناير، بما يوفر منصة موسّعة للتواصل فيما بين التجار تتجاوز الحدود الجغرافية. ومن المتوقع أن تستقطب المعارض الثلاثة المتزامنة أكثر من 2200 عارض من مختلف الدول، لاستعراض طيف واسع من الدمى الذكية، ومنتجات الرضّع العالية الجودة ومستلزمات القرطاسية المبتكرة.

وتتضمن المعارض مناطق متخصصة من بينها منطقة دمى الهوايات Kidult World، وجناح "رابطة هونغ كونغ براند توي" في أول ظهور له، ومنطقة الدمى الخضراء، ومنطقة دمى وألعاب التكنولوجيا الذكية، وجناح معرض منتجات الأطفال الكوري، ومنطقة عربات الأطفال والأدوات، إلى جانب مناطق مواضيعية مثل "براند نيم جاليري". بينما سيضم معرض القرطاسية أحدث لوازم الفنون والحرف، وهدايا القرطاسية، ولوازم العودة إلى المدرسة، فضلاً عن مجموعة من أنظمة وبرامج التعلم الالكتروني، ومنتجات التعليم والتعلّم ما قبل المدرسي، إضافة إلى أنظمة ومعدات مؤتمرات الفيديو. وتوفر المعارض الثلاثة فرص تجارية وفيرة وإمكانات جيدة للأنشطة التجارية المتبادلة في أوساط المشاركين من مختلف القطاعات.

وتقدم النسخة الـ 10 من معرض هونغ كونغ الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللآلئ في "آسيا وورلد – اكسبو" (27 فبراير إلى 2 مارس 2024)، والنسخة الـ 40 من معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض (29 فبراير إلى 4 مارس 2024)، مواد خام ومجوهرات مصقولة راقية. ويضم المعرضان مناطق ذات موضوعات متخصصة مثل Hall of Extraordinary و Hall of Fame و Designer Galleria. وتركز مناطق خاصة في معرض الماس والأحجار الكريمة واللآلئ على الألماس الناعم، والأحجار الكريمة الملونة واللآلئ، وتتضمن عروضاً للمجوهرات وندوات ومنتديات للمشترين وفعاليات للتواصل. كما ستتوافر منصة Click2Match الإلكترونية خلال الفترة من 20 فبراير إلى 11 مارس 2024.

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نبذة عن “مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ” HKTDC:

مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) يعتبر هيئة قانونية تأسست في العام 1966 لتعزيز التجارة في هونغ كونغ ومساعدتها وتطويرها من خلال 50 مكتباً على مستوى العالم، بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين، حيث يروج HKTDC لهونغ كونغ كمركز عالمي للاستثمار والأعمال. وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية الدولية لخلق فرص عمل للشركات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، في أسواق البر الرئيسي والأسواق الدولية، كما يوفر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ رؤى سوقية حديثة ومعلومات عن المنتجات عبر تقارير بحثية ومنشورات تجارية وقنوات إخبارية رقمية.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.hktdc.com/aboutus .