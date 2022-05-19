عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في مكتبه، سعادة السيد تشن تشوان دونغ السفير الصيني لدى الأردن.

وخلال اللقاء قدم السفير للدكتور أبوغزاله شعار تذكاري من السفارة الصينية بمناسبة مرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية الصينية الأردنية.

وخلال اللقاء، أكد السفير الصيني أن العلاقات بين الصين والأردن تترسخ باستمرار، حيث عمل البلدان يدا بيد على حماية السيادة والأمن الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا دور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في الإسهام في تطوير هذه العلاقات حيث تم تكريمه تقديرا لذلك من قبل سعادة الرئيس الصيني شي جين بين لدوره المهم في تطوير العلاقات الصينية العربية ومنحه جائزة المساهمات البارزة للصداقة الصينية العربية في أول مبادرة صينية من نوعها.

وقال السفير إن الحكومة الصينية ترحب بمزيد من الشركات الأردنية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين، كما أنها تشجع الشركات الصينية المختصة على الاستثمار في الأردن، وزيادة الاستثمار ثنائي الاتجاه، آملاً أن يواصل الجانب الأردني توفير بيئة أعمال ناجحة وشفافة.

من جانبه، أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه لهذا التقدير، وشدد على أهمية العلاقات الأردنية – الصينية والتي يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على تطويرها في القطاعين العام والخاص، حيث يصادف هذا العام الاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الدكتور أبوغزاله حرصه من خلال مجموعته على الإسهام بتطوير هذه العلاقة من خلال تسخير خبرات وخدمات المجموعة لهذه الغاية، حيث كانت "أبوغزاله العالمية" من أوائل الشركات العربية التي تفتتح مكاتب لها في جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التحول الرقمي والذي يعتبر من أولويات المجموعة والتي تقود مشروع التحول الرقمي في الدول العربية من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الدول العربية للقيام بهذه المهمة، داعيا السفير الصيني للمشاركة في هذا المشروع الهام للطرفين.

وفي الجانب الثقافي، بين الدكتور أبوغزاله أن مجموعة "أبوغزاله العالمية" هي أول شركة قطاع خاص في العالم توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الحكومة الصينية في المجال الثقافي من خلال تأسيس معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية في الأردن ونقل الثقافة والحضارة الصينية للمواطن الأردني من خلال إقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية الصينية المختلفة، بالإضافة إلى المساعدة في تقديم المنح الدراسية للراغبين في الدراسة في الجامعات الصينية.

وقدم أبوغزاله لسعادة السفير عددا من إصدارات المجموعة العالمية والمترجمة للغة الصينية ومنها كتاب "الاستثمار في الأردن" وكتاب "اللغة الصينية لرجال الأعمال" والتي تهدف لتشجيع الاستثمارات الصينية في الأردن والتي تعتبر جزءا مهما من "مبادرة الحزام والطريق" والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

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