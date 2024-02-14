● سونغ جو كيم: التمكين المجتمعي وتوظيف الابتكار والإبداع ركيزة أساسية لتطور الحكومات

● سونجي بون: ضرورة وصول الإنترنت للجميع لأهميته في العمل والتعلم والوصول للخدمات الأساسية



الإمارات العربية المتحدة: أكدت رائدتا أعمال أن 45% من سكان العالم لم يصل لهم الإنترنت حتى الآن، ما يستدعي أهمية إتاحة التكنولوجيا للجميع وتقليص الفجوات الرقمية، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن التقدم التكنولوجي يصل إلى جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة "التمكين المجتمعي.. أساس التقدم والحكومات" ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024، حيث شاركت في الجلسة كل من سونغ جو كيم المؤسس والرئيسة التنفيذية لمجموعة Sungjoo ورئيسة مجموعة MCM ، والدكتورة سونجي بون الشريك الإداري في شركة Chamaeleon Ventures .

واستعرضت سونغ جو كيم خلال الجلسة قصة نجاحها وامتلاكها أكثر من 28 متجراً حول العالم من ضمنها متجر في دبي، وذلك بواسطة عرض فيديو تقديمي صمم بنظام الذكاء الاصطناعي.

وقالت سونج: إنها واجهت العديد من التحديات في حياتها، ولكنها حاولت تغيير نمط الحياة وتحدي الواقع بتوظيفي إمكانياتي ومعارفي وعدم اليأس حتى أسست شركة أصبحت من الشركات العالمية.

وأشارت إلى أن مصمم العرض التقديمي بالذكاء الاصطناعي شاب عمره 19 عاماً ولم يتلق تعليمه في المدارس، مما يبرهن على قدرة الشباب على تحقيق النجاح، مضيفة أنه إذا لم نستغل الإمكانيات وتعزيز قدرات الإنسان من ذكور وإناث لم نتمكن من التقدم.

وأكدت أن التمكين المجتمعي وتوظيف الابتكار والإبداع ركيزة أساسية من ركائز تطور الحكومات، مؤكدة على ضرورة تغذية الذكاء الاصطناعي بمعلومات وبيانات عن الثقافات المختلفة والمتنوعة حتى يتم تطويعه لخدمة المجتمعات، كما يجب على الحكومات ألا تتجاهل دور المرأة في التطوير، فهي جزء لا يتجزأ من العملية التحولية نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما.

فيما قالت الدكتورة سوينجي إن التحول التكنولوجي يساهم في تعديل حياتنا وطريقة تعايشنا، مؤكدة أن استخدام التكنولوجيا لم يعد يقتصر على عمليات البحث في جوجل، بل يتجاوز ذلك ليشمل الذكاء الاصطناعي وتصوّراتنا المستقبلية.

ودعت إلى ضرورة وصول الإنترنت إلى جميع سكان العالم، لأهميته الحيوية في العمل والتعلم والوصول إلى الخدمات الأساسية والبقاء على اتصال مع العالم.



#بياناتحكومية

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