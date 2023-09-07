دبي: أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن انطلاق عام دراسي جديد مع حضور طلبة الدراسات العليا للفصول الدراسية، لينضموا بذلك إلى دفعة جديدة من طلبة مرحلة البكالوريوس التي بدأت عامها الدراسي في وقت سابق، بالإضافة إلى كوكبة من أطباء الامتياز في الطب وطب الأسنان. وتضم دفعة 2023-2024 طلبة من 45 دولة مختلفة، تمثل الإناث 80% منهم.

وباعتبارها الذراع الأكاديمي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، سيتلقى جميع الطلاب الملتحقين بالجامعة تدريباً عملياً في تخصصاتهم، وسيعملون جنباً إلى جنب مع المتخصصين المتمرسين في المرافق الطبية وطب الأسنان التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما فيها مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومستشفى حتا ومستشفى دبي للأسنان، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية.

ورحبت الدكتورة ليلى السويدي، عميد شؤون الطلبة في الجامعة، بالطلبة الجدد والعائدين إلى الجامعة، وأكدت الدكتورة ليلى السويدي في كلمتها الترحيبية على المبادئ الأساسية التي ستوجه الطلبة طوال فترة الدراسة وخلال فترة التدريب العملي المرتكزة على رعاية المريض. وتشمل هذه المبادئ أهمية التطور الشخصي والمهني، والإدارة الفعالة للوقت، والمرونة في مواجهة التحديات، وتعزيز الصداقات الهادفة، وخدمة المجتمع.

وشارك الطلبة على مدار الأسبوعين الماضيين في جلسات توجيهية شاملة تتيح لهم استكشاف الحرم الجامعي والتواصل مع الثقافات الأخرى وتكوين أفكار واضحة حول البرامج المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على البيئة الثقافية المميزة للجامعة والتعرف على الموارد المتقدمة المتاحة فيها.

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