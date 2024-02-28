دبي: اختتم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي بنجاح كبير كعادته، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة، مما يعكس ثقة المساهمين في الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للمضي قدمًا بهذه المؤسسة المصرفية العملاقة.

وقد شهد عام 2023 نموًا قويًا في الربحية حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43% ليصل إلى 20 مليار درهم إماراتي، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من 7 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 26%. وساهم ارتفاع الموجودات المدرة للدخل ودعم العائدات المرتفعة في نمو الميزانية العمومية للبنك لتبلغ 314 مليار درهم إماراتي. وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته، دفعت الأرقام القياسية والأداء القوي للبنك الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم إماراتي.

وتضمن جدول الأعمال الأخرى للجمعية العمومية انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية. وقد تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجددًا أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضاً على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وأضاف معاليه: "في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2023، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية الجديدة، والتي ستوفر لنا الدعم اللازم للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة. كما نتقدم بالشكر الجزيل من جميع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المنتهية ولايتها على عملهم الجاد والدؤوب وتوجيهاتهم وخبراتهم المميزة. واستشرافًا لعام 2024، فإننا على ثقة تامة بأن بنك دبي الإسلامي سيحافظ على مسار النمو القوي الذي يمضي عليه، من خلال الابتكار واستخدام الأساليب الحديثة، واستكمال هذه الجهود بمواصلة التركيز على أفضل ممارسات الأعمال المستدامة".

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يسرني أن أعبر عن سعادتي الغامرة بهذا النجاح الكبير لبنك دبي الإسلامي والذي فاق جميع التوقعات، ليحقق مجددًا نتائج مذهلة، بعد عام تميز بإنجازات غير مسبوقة؛ وخلق قيمة جوهرية للجميع، سواء كان ذلك هنا، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. لقد كان عام 2023 بالفعل بمثابة مرحلة تاريخية بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث تجاوز صافي أرباحنا عتبة الـ 7 مليارات درهم إماراتي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنك. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تفانينا الراسخ والتزامنا اللامحدود بدعم القطاعات الحيوية على مستوى البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خلال عام شهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا على النطاق المحلي، لضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا".

وأضاف د. شلوان: "لقد شكلت الثقة التي وضعها مساهمونا فينا ودعمهم لنا ركيزة أساسية لتحقيق هذه الإنجازات. أود هنا أن أعرب عن امتناني وتقديري لهذا الدعم القيِّم، في الوقت الذي نواصل فيه المُضِي للأمام تجاه مزيد من النمو والرخاء المستدام. وإذ نتطلع قدمًا، فإنني حريص على تعزيز التعاون الوثيق مع مساهمينا والزملاء في هذه المؤسسة العريقة للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات في عام 2024 والأعوام القادمة."

وبصفته مؤسسة مالية إسلامية رائدة، فقد تمكّن بنك دبي الإسلامي من تحقيق تقدمٍ كبير في خارطة الطريق الخاصة بالاستدامة خلال عام 2023. ويتجلى الالتزام الراسخ للبنك بالقضايا البيئية ودعم الاستدامة، في تعاونه القوي مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وحملة "شجرة لكل شخص" التي أطلقها البنك مؤخرًا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض المستدامة التي يقدمها، مثل "إڤولـــڤ" - لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة و “NEST” التمويل السكني المستدام، وغيرها الكثير. وسيعمل البنك خلال عام 2024 وما بعده، على تعزيز جهوده لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر في استراتيجيته، في سياق سعيه الحثيث لتحقيق نمو مستدام وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع متعامليه والمجتمعات التي يعمل فيها.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.dib.ae

تابعونا على القنوات الاجتماعية لبنك دبي الإسلامي:

https://www.facebook.com/dib.uae/

https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank

https://twitter.com/DIBtoday

https://www.linkedin.com/company/dubai-islamic-bank

https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/

للمعلومات الصحفية، يرجى الاتصال بـ:

بنك دبي الإسلامي

كاشف موسى

رئيس علاقات المستثمرين

بريد إلكتروني: kmoosa@dib.ae

ويبر شاندويك

كاران نارسنغاني

مدير علاقات عملاء

بريد إلكتروني: knarsinghani@webershandwick.com