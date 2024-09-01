سعادة لورنزو فانارا: على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً

فاليريو سولداني: إيطاليا ثاني مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات قطاع الطاقة المتجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتضن جناح الجمهورية الإيطالية في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 44 شركة عارضة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض هذا العام على 16 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "شهد العام 2023 إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، ويسعدنا في "ويتيكس" استضافة مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أهمها كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ودفع الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني. ونرحب بالمشاركة السنوية والمطردة للشركات الإيطالية في المعرض، وحرصهم على أن يكونوا شركاءنا في دعم الاستدامة وزيادة فرص الأعمال والاستثمار في هذا المجال الحيوي."

من جانبه، قال سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر معرض "ويتيكس" فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه. وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، لا سيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي. وتفتخر الجمهورية الإيطالية في كونها ثاني أكبر مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. ونستعرض هذا العام في "ويتيكس" خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة."

ومن جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: "أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024. ويجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص الجمهورية الإيطالية والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وبصفتها رائدة في مجال الطاقة المتجددة، خصصت إيطاليا أكثر من ملياري يورو لتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الدائري الفعالة، وتوفير البنية التحتية لضمان أن عمليات جمع النفايات وإدارتها خضراء ومرنة، لتحقيق هدف حصول إيطاليا على 40% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي عام 2023، ارتفع تأثير إيطاليا بشكل كبير، حيث احتلت المرتبة الرابعة كأكبر مصدر لتقنيات الطاقة المتجددة إلى السوق الإماراتي. مع تصدير منتجات بقيمة تزيد عن 130 مليون يورو إلى دولة الإمارات في عام 2023، تعد إيطاليا ثاني مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات قطاع الطاقة المتجددة. نشارك مجدداً في "ويتيكس" وفي جعبتنا المزيد من الشركات الإيطالية التي تزداد خبرتها تبلوراً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أن الاستدامة أولوية في جدول أعمالنا. وخلال المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يمكن للزوار لقاء الشركات المصنّعة ومزودي الخدمات الإيطاليين الذين يقدمون حلولاً متقدمة في مجالات الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، أنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة."

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