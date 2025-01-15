تستعد دبي لاستقبال أكثر من 210,000 مشاركا في مؤتمرات واجتماعات الشركات والجمعيات ومجموعات سياحة الحوافز خلال السنوات القليلة المقبلة

زيادة عدد عطاءات استضافة الفعاليات التي فازت بها دبي في العام 2024 بنسبة 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مما يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع فعاليات الأعمال

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مما يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع فعاليات الأعمال جهود " فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص أسهمت في الفوز بهذا العدد الكبير من الفعاليات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عزّزت دبي مكانتها الرائدة كوجهة عالمية لاستضافة فعاليات الأعمال من المؤتمرات والاجتماعات ومجموعات سياحة الحوافز خلال العام 2024، مع فوزها بعطاءات استضافة 437 فعالية أعمال متنوعة للعديد من القطاعات والمجالات المهنية. فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 210,731 مشاركا خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي ستسهم بشكل إيجابي في العديد من القطاعات بما فيها السياحة والسفر والفعاليات، إلى جانب استقطاب المواهب العالمية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبناء شبكات مهنية مثمرة.

وقد أسهمت جهود "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعاونه مع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في تحقيق زيادة لافتة في عدد عطاءات الاستضافة والتي بلغت نسبة نموها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وهو ما يؤكد على الثقة التي توليها تلك الجهات بدبي، التي أصبحت وجهة عالمية منافسة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى مدعومة بالابتكار، وبنية تحتية متطورة، وتزايد تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

يعكس نجاح المدينة، الذي تحقق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، جاذبية دبي المتزايدة كوجهة عالمية متميزة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومزاياها التي تشمل موقعها الاستراتيجي، والأمان، وسهولة الوصول، وترحيبها بالزوار. ويسهم هذا النجاح في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي من خلال جذب المزيد من الزوار الدوليين، وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع فعاليات الأعمال. كما أنه يسلط الضوء على اقتصادها المزدهر القائم على المعرفة. وتتماشى هذه الفعاليات التي تستقطبها دبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائلاً: "في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، تستمر فعاليات الأعمال في دعم قطاع السياحة وتحقيق أولويات دبي الاقتصادية. ويجسد النمو الملحوظ في عطاءات استضافة فعاليات الأعمال التي نجحت دبي بالفوز بها خلال العام 2024 مكانة المدينة كوجهة رائدة تتميز بمقومات وإمكانات هائلة، وقادرة على توفير بنية تحتية متطورة وخدمات راقية لاستضافة هذه الفعاليات، فضلا عن تقديم تجارب لا تُنسى لجميع المنظمين والمشاركين. كما أنها تعزز أهمية دبي كمركز رائد للمعرفة وتبادل الخبرات والإبتكار تستفيد منه الجمعيات والشركات للإسهام في مسيرة تطورها المستمر".

وأضاف الخاجة قائلا: "في ظل هذا الزخم الذي نشهده، فإننا نعمل مع شركائنا والجهات المعنية ومزودي الخدمات، لتعزيز مكانة دبي الرائدة في قطاع فعاليات الأعمال، الذي يشهد منافسة عالمية شديدة، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ونتطلع لاستثمار الفرص لإحداث تأثير عالمي إيجابي في هذا القطاع بما يعكس تميز دبي ودورها المهم".

ومن بين فعاليات الأعمال الكبرى التي نجحت دبي في الحصول على حق استضافتها مؤتمر WFNS العالمي لجراحة الأعصاب 2025 والتوقع له استضافة حوالي 4000 مشارك، وكذلك قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، الذي سيحضره 1200 مشارك، ومؤتمر الأشعة العربي 2025، بتوقع حضور 1500 مشارك، والندوة العالمية لأبحاث نظم الصحة 2026 بحضور 3000 مشارك، والجمعية العلمية للجنة أبحاث الفضاء 2028 بحضور 3000 مشارك.

كما نجحت دبي في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال مرموقة خلال عام 2024، بما في ذلك فعالية Oppo Guangdong Incentive 2025 المتوقع لها استقطاب 4000 شخص، وفعالية Loyal Connect Global 2025 بحضور3000 مشارك، ومؤتمرGLA Global Logistics Conference 12th مستضيفاً 1,500 مشارك، وفعالية Forever Living Global Rally 2026 بحضور 12,000 مشارك، وفعالية Emerson Exchange 2026 بنحو 2,500 مشارك، وفعالية Herbalife China Incentive 2026 والتي ستستقطب 1200 مشارك.

دعم مكتب "فعاليات دبي للأعمال" هذا النجاح عبر مشاركته في معارض تجارية دولية مرموقة مثل IMEX فرانكفورت، و The Meetings Show، وIBTM World، وIMEX أمريكا، إلى جانب الحملات التعريفية الخارجية والوفود المدعوة وزيارات ميدانية تقيمية على مدار العام.

كما شملت جهود المكتب برنامج "السفير"، الذي استفاد من خبراء بارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقطاب المزيد من الفعاليات، بالإضافة إلى عقد شراكات مع منظمات عالمية مثل BestCities، والرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين (IAPCO)، ومنظمة إدارة المؤتمرات المهنية (PCMA)، والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA).

وبفضل هذه النجاحات والانجازات في العام 2024، صنّفت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمراتICCA دبي كأفضل مدينة بالشرق الأوسط في عدد اجتماعات الجمعيات التي استضافتها في العام 2024، كما حازت على لقب أفضل وجهة اجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا من Cvent.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

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