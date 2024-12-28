دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تثقيفية إلى "متحف الشندغة"، أحد أبرز المعالم التراثية والثقافية في إمارة دبي، ومن أكبر المتاحف المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 43 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود اللجنة لتعزيز الهوية الوطنية بين الموظفات وتمكين التفاعل الإيجابي والتقارب الاجتماعي بينهن.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، حرص اللجنة على إثراء برنامجها السنوي بالأنشطة الاجتماعية والزيارات الثقافية التي تعزز روح الألفة والتناغم بين موظِّفات الهيئة، إلى جانب تعزيز معارفهنِّ وثقافتهن.

وقالت الجوكر: "يأتي تنظيم هذه الأنشطة الاجتماعية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل سعيدة

خلال زيارتهن إلى متحف الشندغة

وإيجابية ومحفزة للموظفين. كما تهدف إلى تمكين الموظفات ودعمهن على الأصعدة كافة، إضافة إلى تعزيز التقارب بينهن، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن. وقد أتاحت زيارتنا إلى "متحف الشندغة" فرصةً مميَّزة لموظَّفات الهيئة من مختلف الجنسيات لتعزيز معارفهنَّ بالتراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف تفاصيل وروائع التراث المحلي."

بدأت الجولة بزيارة "بيت العطور"، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وجاء من شغف المغفور لها الشيخة شيخة بنت سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالعطور وإلمامها بخلطاتها المختلفة، وبراعتها في صنعها. وتعرفت الموظفات إلى الموروثات التقليدية والجذور التاريخية للعطور الإماراتية وطرق صناعتها من خلطات دهن العود ومكوناته، ودهن الزعفران، ودهن الورد وغيره من العطور والاكسسوارات التي اشتهرت بها المرأة الإماراتية، ومن ثم تجولن في أروقة دار آل مكتوم، المقر القديم للأسرة الحاكمة في دبي، ما جعل للبيت دوراً أساسياً في نهضة دبي خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث نشأ فيه أربعة أجيال من الحكام يعود الفضل إليهم في التحول الذي شهدته دبي كمدينة عالمية وحديثة. واختتمت الجولة بعرض سينمائي مبتكر يلقي الضوء على تطور دبي من القدم الى الحداثة، كما اطلعن على خرائط قديمة ومجسمات حول أبرز الإنجازات في مسيرة تطور خور دبي، الشريان التجاري المهم لمدينة دبي.

وأعربت موظَّفات الهيئة عن سعادتهنَّ بزيارة هذا الصرح الحضاري المتميز الذي يحتفي بالتراث الثقافي الإماراتي ويعد أحد أهم معالم دبي الثقافية، لما يحتويه من مقتنيات ومعروضات وصور فوتوغرافية قديمة توثق تاريخ دبي ودولة الإمارات. كما أشادت الموظفات بجهود اللجنة النسائية في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الروابط مع زميلاتهن من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

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