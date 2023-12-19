لتعزيز جهود البحث العلمي في مجال البيئة البحرية

أبوظبي: بالتزامن مع عام الاستدامة وفي إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وقّعت هيئة البيئة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث واستكشاف المحيطات أوشن إكس، و M42، وشركة بيانات المتخصصة في الذكاء الجغرافي المكاني، في مبادرة شراكة لتعزيز جهود البحث العلمي في مجال البيئة البحرية، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة المعرفة من عبر مجموعة من نظم المحافظة على البيئة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم لتمكين استخدام أحدث التقنيات في مجال البحوث البحرية على متن سفينة الأبحاث البحرية "جيوَن" التابعة لهيئة البيئة، و"أوشن إكسبلورر"، لدعم الاستكشاف البحري، مع التركيز على جمع بيانات عن مصايد الأسماك وعناصر التنوع البيولوجي. وستعمل أيضًا مؤسسات علمية مختلفة من مجتمع شبكة أبوظبي للبحوث البيئية (ADERN) على متن السفينة حيث ستلعب دورًا في إجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر الهيئة التقنيات المتوفرة على سفينة الأبحاث البحرية لضمان سير العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق برسم خرائط الموارد البحرية ومصائد الأسماك. كما ستتعاون أوشن إكس مع هيئة البيئة - أبوظبي في مهمة بحثية مشتركة سيتم إجراؤها خلال استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي ستمكن كلا من "جيوَن" و"أوشن إكسبلورر"، من جمع البيانات من خلال الاستفادة من خبرة شركة بيانات في إجراء المسوحات ورسم الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي. خلال المهمة، ستساهم أوشن إكس في إحداث ثورة في الأساليب التقليدية، لتقييم مصايد الأسماك من خلال اختبار الأساليب المتقدمة التي تم تطويرها مع هيئة البيئة - أبوظبي و 42M، والاستفادة من تكنولوجيا تتبع التسلسل الجيني مثل جمع عينات الحمض النووي البيئي (eDNA) وكذلك أبحاث الكيمياء العضوية وغير العضوية.

سيمكن الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي توفره 42M من تحليل بيانات المحيطات بشكل فوري، وتحديد الأنواع، ورسم خرائط الموائل، مع تقديم قراءات حول صحة النظام البيئي والتنوع البيولوجي لدعم الجهود المستقبلية في إجراء البحوث والمحافظة على الأنواع، وذلك بهدف تطوير أدوات فعّالة ومنخفضة التكلفة، تقلل في الوقت ذاته من الأثر البيئي لتقييمات مصايد الأسماك. ويمكن أن يؤدي الجمع بين تحليل الحمض النووي البيئي eDNA وتحليل الذكاء الاصطناعي إلى تطوير طرق جديدة لجمع البيانات، ذات حد أدنى من التدخل البشري، وتتميز بكونها عالية الدقة لدعم وضع الخطط لبرامج المحافظة، والتقييم الدقيق للمخزون السمكي، بالإضافة إلى فهم الظروف المتغيرة التي تؤثر على الأنواع البحرية.

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه مع شركائنا المحليين والإقليميين والعالميين. وستوفر هذه المذكرة مجموعة من الفوائد للمجتمع البيئي الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المحافظة على التنوع البيولوجي، وإدارة النظام البيئي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وإدارة مصايد الأسماك، ومراقبة التلوث، والتنمية الساحلية المستدامة. ومن خلال توفير البيانات والمعرفة والأدلة العملية، ستساهم هذه البحوث أيضًا في اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع السياسات، فضلاً عن الاستخدام المستدام وحماية الموارد والنظم البيئية البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت سعادتها: "ستساعدنا مذكرة التفاهم هذه في الاستفادة من الخبرات التي يقدمها شركاؤنا مثل أوشن إكس و M42 وشركة بيانات على فهم النظام البيئي البحري لإمارة أبوظبي بشكل أفضل. كما أنها ستسمح بتنظيم وإنفاذ القوانين البيئية في أبوظبي لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على جودة الحياة البحرية، وتوفير مستقبل أكثر استدامة للجميع".

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: “ستثبت هذه المذكرة أهميتها في بناء القدرات وتعزيز شغف المواهب الوطنية بأبحاث البيئة البحرية، فمن خلال الشراكة مع أوشن إكس، سيحصل الباحثون الإماراتيون على فرصة للتعلم بشكل مباشر، والتعرف على كيفية تشغيل واستخدام أحدث المعدات وأكثرها تطورا من الناحية التقنية على متن سفن الأبحاث. وتعد هذه السفن منصات أساسية تمكّن العلماء من الوصول إلى البيئات البحرية، وجمع البيانات، وإجراء أبحاث متعددة التخصصات، مع دعم جهود المراقبة طويلة المدى، وجمع العينات، وتطوير التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى دورها وأهميتها في مجال التعليم والتوعية البيئية".

"وتسعى أوشن إكس جاهدة لاكتشاف عجائب محيطات العالم من خلال البحث العلمي المتعمق وزيادة الوعي البيئي. وللقيام بذلك، يتعاون فريقنا مع شبكة واسعة من الشركاء الدوليين. وتمثل هذه الشراكة متعددة الأطراف نموذجاً مثالياً يؤكد على أهمية التعاون الدولي، والذي سيحقق فوائد للأجيال الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع البيئي الأوسع في المنطقة."

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "تمثل مهمة M42 في إعادة تشكيل مستقبل الصحة بطريقة مستدامة، مع استخدام التكنولوجيا كعامل تمكين رئيسي. تلعب صحة كوكبنا، وخاصة محيطاتنا، دورًا كبيرًا في صحة الإنسان. وتفخر M42 بالمساهمة في تحقيق التقدم في مجال البحوث البحرية والحفاظ على البيئة. ومن خلال تسخير قوة الابتكار والتكنولوجيا، نهدف إلى إجراء المزيد من الأبحاث لصالح كوكبنا والاستجابة لأهم تحدياته. تجمع هذه المبادرة بين تقنيات سفن الأبحاث البحرية المتطورة التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي وخبرة M42 في التسلسل الجيني، وتحليل الحمض النووي، وأبحاث الكيمياء، والتصوير، والذكاء الاصطناعي لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظام البيئي، ومعالجة القضية الملحة المتمثلة في تغير المناخ".

وقال حسن الحوسني، المدير العام لشركة "بيانات": "تمثل هذه الشراكة منارة للابتكار، حيث تجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة وشغف الاستكشاف البحري. نحن متحمسون للعمل معًا لريادة مستقبل يرتكز على الحلول القائمة على البيانات لحماية محيطاتنا، وضمان نظام بيئي مزدهر للأجيال القادمة. وشركة "بيانات" على استعداد لتقديم خبرتها في المسح ورسم الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الشاملة للحفاظ على البيئة البحرية والحفاظ على التوازن الدقيق لمحيطاتنا من أجل مستقبل مستدام."

وقامت الهيئة ببناء سفينة الأبحاث البحرية "جيون"، الأولى من نوعها في الدولة والأكثر تطورًا وتقدمًا في الشرق الأوسط والتي دشنها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وتستخدم السفينة الحديثة ومتعددة الأغراض، التي يبلغ طولها 50 متراً، تقنيات خضراء صديقة للبيئة في إجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي، الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم وبمثابة مختبر طبيعي لفهم آثار تغير المناخ، وذلك في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار.

تتضمن هذه السفينة المتطورة المعدات العلمية التي تشمل: مركبة تعمل عن بعد، ومعدات الصيد بشباك الجر، وأجهزة لرسم خرائط قاع البحر وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة لقياس معايير جودة المياه البحرية وأعماقها، بالإضافة إلى مرافق للغطس. وتضم السفينة أيضًا ستة مختبرات: المختبر الصوتي – مختبر جمع عينات المياه – المختبر الكيميائي – المختبر الفيزيائي – مختبر الأسماك – مختبر جودة الهواء.

تتميز السفينة أيضاً بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأداء الهيدروديناميكي، الذي يسمح بسحب أقل عند الإبحار، حيث تستهلك جيون وقودًا وطاقة أقل من السفن الأخرى ذات الحجم المماثل. كما ينبعث عنها كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في الحد من ظاهرة تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.