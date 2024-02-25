نظم مجلس سيدات أعمال عجمان بالتعاون مع جامعة عجمان معرض "4×1" بمشاركة صاحبات الأعمال، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنويع القنوات التسويقية وبناء قاعدة عملاء جُدد تهدف إلى زيادة المبيعات وتطوير الأعمال والمنتجات وتبادل الخبرات بين المشاركات والزوار.

حضر فعاليات المعرض في قسم الطالبات بجامعة عجمان، الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة في جامعة عجمان ورئيس مجلس جامعة عجمان لتمكين المرأة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ومريم المعمري، ومنى صقر المطروشي، عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان،.

تنوعت الأعمال المشاركة في النسخة الأولى من المعرض بين "الملابس، العطور والدخون، المشغولات اليدوية، الهدايا وغيرها من المنتجات"، وقدمت صاحبات المشاريع المُشاركة نبذة حول مشاريعهن ومنتجاتهن.

وأفادت الدكتورة آمنه خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يستهدف تنظيم سلسلة من معارض"4×1" بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة تحقيق رسالته الرامية إلى تشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتنظيم المعارض المتخصصة التي تواكب تطورات مشاريع عضوات المجلس من صاحبات رخصة بدايات.

وأشادت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان بالتعاون الوثيق بين المجلس والجامعة في تطوير ساحة ريادة الأعمال في الإمارة من خلال التعاون المشترك في مجالات التسويق والتدريب وتحفيز الابتكار لدى صاحبات المشاريع والطالبات المُقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهلة القاسمي، أن المعرض له أهمية خاصة عبر توفير منصة لتسويق منتجات صاحبات المشاريع من عضوات رخصة بدايات، إلى جانب توعية الطالبات بأهمية الاستثمار في المشاريع الخاصة والاستفادة من المزايا التي توفرها المؤسسات المعنية بدعم وتمكين المرأة من تدريب وتأهيل وتسويق وخدمات ودعم متنوع.

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-انتهى-