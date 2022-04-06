اقتصاد إمارة أبوظبي يتعافى من جائحة كورونا

· تعافي اقتصاد إمارة أبوظبي من تداعيات جائحة كورونا بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي خلال عام 2021

· القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة يحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 4.1% خلال عام 2021

· نمو القطاع غير النفطي بقيمة 19.7 مليار درهم مقارنة بعام 2020 وقيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2021 تسجل تريليون درهم تقريبًا

· ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصولاً إلى 49.7% بما يعكس الجهود المبذولة على صعيد التنمية المستدامة.

· تعافي أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بتداعيات تفشي جائحة كورونا وفي مقدمتها: الصناعات التحويلية بما نسبته 21.7% وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية بنسبة 19.7% وأنشطة التجارة بما نسبته 15.3% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بما نسبته 14.7% بالأسعار الثابتة في عام 2021.

معالي محمد علي الشرفاء: تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل سرعة اتخاذ السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة والتي تضمنت حزم تحفيزية استهدفت دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الطلب المحلي والخارجي وتبنيها للمسرعات الحكومية التي ساهمت في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات

راشد عبدالكريم البلوشي: هناك العديد من المؤشرات التي عكست أداء جيد لاقتصاد الإمارة، مع التوقعات بارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الحالي نتيجة لتحسن الطلب المحلي المتزامن مع الخفض التدريجي للقيود التي تم فرضها خلال انتشار جائحة كورونا، وتحسن أداء الاقتصاد العالمي. فضلاً على السياسات والمبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها على صعيد تسريع وتيرة نمو الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

أحمد محمود فكري: النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية يعكس التعافي السريع لاقتصاد أبوظبي من تداعيات جائحة كوفيد-19 بفضل الأثر الكبير والمباشر لمبادرات القيادة الرشيدة بإطلاق حزم تحفيزية ضخمة ومتنوعة.

أبوظبي 5 أبريل 2022: أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن بيانات إحصائية تعكس نموًا متسارعًا لاقتصاد أبوظبي على صعيد معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال عام 2021 ما يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتعافيه من تداعيات أزمة كوفيد-19.

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 1.9% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 4.1% خلال العام نفسه. واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7%، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7%، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7%، ونشاط النقل والتخزين 7%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9%.

وفي هذا السياق، قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عددًا من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع، كما ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة، الأمر الذي عكسته وبشكل جلي نتائج الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 التي أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي."

من جانبه أشاد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بنتائج الأداء الاقتصادي لأبوظبي خلال عام 2021، قائلاً: "كان لحِرص القيادة الرشيدة على متابعة الأوضاع المستجدة عن كثب، ومواصلتها اتخاذ كل ما من شأنه حماية القطاعات الاقتصادية، والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19، الأثر المباشر في تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو الاقتصادي".

وأكد سعادته: "إن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً في النمو وأحرز نجاحًا كبيرًا في التطور والتنوع في فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل وجود إدارة حكيمة

تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وبرغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.

وقال سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: "إن هذا النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية يؤكّد ريادة أبوظبي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وسرعة تعافيها من تداعيات الجائحة، ويشهد على تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، واستجابتها المبكرة للتحديات، حيث بادرت بإطلاق الحزم التحفيزية الضخمة والمتنوعة التي كان لها الأثر الكبير والمباشر في سرعة التعافي الاقتصادي".

مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

ومن واقع البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، فإن مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3% خلال عام 2021، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 49.7% بالأسعار الثابتة خلال عام 2021، برغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي بلغت مستوًا متقدمًا في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقًا لخطط استراتيجية طموحة.

أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي عام 2020

تأثر اقتصاد إمارة أبوظبي، كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من إغلاقات في عام 2020 بالإضافة للتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في ذلك العام بنسبة 7.7% بالأسعار الثابتة، بينما انخفض الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3.9%، وغير النفطي بنسبة 11.5%. وتعد هذه النسب معتدلة مقارنة بالاقتصادات الأخرى والظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل الجائحة.

والجدير بالذكر أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تعتبر من أهم المؤشرات التي يصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، حيث تشكل مدخلاً مهمًا في عملية التخطيط للتنمية المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار بما يخدم اقتصاد إمارة أبوظبي.

حزم تحفيزية لتخفيف أثر جائحة كورونا على اقتصاد أبوظبي

وكانت حكومة أبوظبي قد سارعت بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية حيث أطلقت في مارس 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج "غدًا 21"، وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.

وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.

ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليار درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليار درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.

وتضمنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استرداداً نقدياً حتى 20% من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه. أما أسواق المال، فقد استفادت من مليار درهم تم تخصيصها لتأسيس صندوق "صانع السوق" لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

#بياناتحكومية

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معلومات عن مركز الإحصاء – أبوظبي

تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بالقانون رقم (7) لسنة 2008 وذلك لتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وأعيد تنظيم دور المركز بالقانون رقم 5 لعام 2021، ليتبع مكتب أبوظبي التنفيذي ويدعم متخذ القرار الحكومي وينهج نهج اللامركزية في العمل الإحصائي. ويملك المركز شخصية قانونية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بشكل يتناسب مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف ودعم كامل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبموجب التعديلات الجديدة أصبح المركز مسؤولاً عن تطوير وبناء شبكة وقناة موحدة للمعلومات الإحصائية لإمارة أبوظبي، من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة كل جوانب العمل الإحصائي في الإمارة. ويتضمن ذلك بناء وتنظيم الأطر الإحصائية لكافة الأنشطة والقطاعات وتحديثها دوريًا. والإشراف الفني على أعمال الإحصاء ونظم البيانات الإحصائية للجهات الحكومية. وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ومعالجة وأرشفة ونشر وحماية البيانات الإحصائية الخاصة بإمارة أبوظبي من مصادر البيانات. كما أضيف للمركز مسؤولية إجراء التقديرات والإسقاطات والاستقراءات والتنبؤات المستقبلية وتطويرها ونشرها. ويدعم الجهات الحكومية لتقديم إحصاءات موثوقة وللمركز التعاقد مع أية جهة أو شركة داخل الإمارة أو خارجها للقيام بأنشطة جمع البيانات والأنشطة الإحصائية الأخرى.

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